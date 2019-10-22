«تنمية المجتمع» تُصدر دليل خدمات الأسرة

دبي (الاتحاد) أصدرت وزارة تنمية المجتمع «دليل رحلة الأسرة في برنامج الإمارات للتدخل المبكر»، والذي يتضمن خطوات رحلة المتعامل للحصول على خدمات التدخل المبكر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، في مراكز أصحاب الهمم وأقسام التدخل المبكر التابعة للوزارة.

وقال ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، إن الهدف من الدليل المتوفر في الموقع الإلكتروني للوزارة، هو تبسيط إجراءات المتعاملين من أولياء أمور الأطفال أصحاب الهمم والمتأخرين نمائياً، للوصول إلى الخدمات اللازمة لهم ولأطفالهم بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، حيث يوضّح الدليل بطريقة سلسة ومبسّطة إجراءات الحصول على الخدمات خطوة بخطوة، مع تفصيل المتطلبات اللازمة في كل مرحلة من مراحل خدمات التدخل المبكر، الأمر الذي يجعل من السهولة بالإمكان على أولياء الأمور التصور المسبق للخدمات المستقبلية اللازمة والمتوقعة لأطفالهم، خلال السنوات الست الأولى من العمر، مع إدراك أدوارهم خلال رحلة التدخل المبكر.

وأوضح أن الدليل يُقسّم محطات تلقّي خدمات التدخل المبكر إلى 7 محطات رئيسية.

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