المنظمات الحكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسيطر على جوائز الموارد...

تزامناً مع القمة السنوية السابعة للموارد البشرية رفيعة المستوى بالقطاع الحكومي والتي نظمتها كيو إن إيه إنترناشونال. عُقدت جوائز الموارد البشرية للقطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي في السادس عشر من أكتوبر في جزيرة ريكسوس السعديات، بمدنية أبو ظبي. حيث كرمت الجوائز خبراء المجال وكذلك الشركات الرائدة نظير ابتكاراتهم واستراتيجياتهم وأفكارهم المُتميزة في قطاع الموارد البشرية والتي أدت إلى تحقيق النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. شمل هذا المؤتمر الحصري المقتصر على الدعوة حلقات نقاش لتقديم الأفكار، حيث سلطت الضوء على مبادرات القيادة الذكية وكذلك تمكين الشباب والمبادرات الأولى للأشخاص، مما جعل قطاع الموارد البشرية أقرب وأقوى.

تضم جوائز الموارد البشرية للقطاع الحكومي في مجلس التعاون الخليجي إجمالي 20 فئة، والتي تضم 17 مستوى تنظيمي و3 مستويات فردية. كما توجد تقديمات جديدة هذا العام للفئات، بما في ذلك قائدة العام، وابتكار الموارد البشرية للعام، وأفضل استراتيجية لاستحقاقات الموظفين والرفاهية خلال العام، وكذلك مبادرة الموارد البشرية المتميزة بالقطاع العام، وأفضل برنامج لتطوير القيادة.

جائزة قائدة العام: رشا عبد الرحمن الشبيلي، مجلس الشورى السعودي، المملكة العربية السعودية

جائزة قائدة العام: الشيخة الدكتورة: علياء القاسمي، طبيبة أمراض النساء والتوليد الإماراتية الأولى، دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة قائدة العام: أريج محسن حيدر درويش، رئيسة شركة محسن حيدر درويش المحدودة، عُمان

أفضل برنامج لتطوير القيادة: بنك الرياض، المملكة العربية السعودية

استراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزًا- هيئة واحة دبي للسيليكون، دولة الإمارات العربية المتحدة

منظمة العام في تمكين المرأة- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة

أفضل استراتيجية لاستحقاقات الموظفين والرفاهية خلال العام: مصدر، شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل، دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة التميز في إدارة المواهب- هيئة الطرق والمواصلات، دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة السعودية الوطنية لمكافحة الفساد، المملكة العربية السعودية

منظمة العام لتمكين الشباب- الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA)، المملكة العربية السعودية

فريق الموارد البشرية للقطاع الحكومي في مجلس التعاون الخليجي لهذا العام- شرطة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، دولة الإمارات العربية المتحدة

استراتيجية إدارة التغيير المتميزة- المستشفى الملكي، عُمان

الابتكار في إشراك الموظفين- الشركة العمانية للنقل البحري، عُمان

أفضل مبادرة توطين في دول مجلس التعاون الخليجي- شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شركة مساهمة عامة "دو"، دولة الإمارات العربية المتحدة

مدير عام الموارد البشرية بالقطاع الحكومي- العميد محمد عبيد الظاهري، مدير عام الموارد البشرية، وزارة الداخلية، دولة الإمارات العربية المتحدة

منظمة العام لأفضل مبادرة للسعادة- هيئة الأوراق المالية والسلع، دولة الإمارات العربية المتحدة

الابتكار في الموارد البشرية بالقطاع العام لهذا العام- وزارة الخدمة المدنية، المملكة العربية السعودية

أفضل مبادرة توطين في القطاع الخاص- بنك الخليج الكويتي

الابتكار في إشراك الموظفين في القطاع الخاص- ماجد الفطيم، دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة الموارد البشرية الرقمية لهذا العام- اتصالات، دولة الإمارات العربية المتحدة

فريق الموارد البشرية في القطاع الخاص لهذا العام- شركة مطارات الرياض، المملكة العربية السعودية

التأثير على التوطين- إكسبو 2020

جائزة القائد الأول للشعب- صاحب السعادة الدكتور: سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة القائد الأول للسعادة- صاحب السعادة: سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

التقدير

عرفانًا بدعمكم القيم- صندوق تنمية الموارد البشرية، المملكة العربية السعودية

علق آكاش جاين، مدير كيو إن إيه إنترناشونال، على نجاح الفاعلية قائلًا: "تمنح جوائز الموارد البشرية للقطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019 لكل شخص له منصة فريدة، كما تمنح فرصة حصرية للاحتفال والتميّز في قطاع الموارد البشرية. كما يوجد لدينا بعض من صانعي القرار من النخبة وكذلك المتابعين البارزين المؤثرين الذين يشكلون جزءًا من هذا الحدث رفيع المستوى. كما يقيم المؤتمر الشامل والجوائز العلاقات، ويناقش أحدث الاتجاهات والرؤى التي تشكل مجال الموارد البشرية."