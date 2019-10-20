الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، على قائمة فوربس لأقوى 50 رئيساً تنفيذياً أجنبياً...

كرّمت مجلّة فوربس الشرق الأوسط السيد ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، الذي احتلّ المركز 11 على قائمة أقوى 50 رئيساً تنفيذياً أجنبياً بالشركات المحلية في المنطقة. وتم تسليم الجائزة للسيد ميل في حفل خاص نظّمته مجلّة فوربس في فندق والدورف أستوريا بنخلة جميرا في دبي، إلى جانب نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين الذين تم تكريمهم.

وفي هذه المناسبة، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "أشعر بالتواضع والفخر إلى أبعد الحدود لحصولي على هذه الجائزة خلال الحفل المرموق الذي نظّمته مجلة فوربس الشرق الأوسط لتكريم أقوى الرؤساء التنفيذيين الأجانب بالشركات المحلية في المنطقة. وتأتي هذه الجائزة بفضل الجهود الجماعية التي بذلناها في مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع والتي أثمرت عن تحقيق نمو قوي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استثمارنا بشكل كبير في موظفينا وتقنياتنا ومنتجاتنا".

وحصل السيد ميل على هذه الجائزة في ضوء الأداء القوي والإنجازات المتميزة والنمو الكبير لبورصة دبي للذهب السلع، وتفاعلها القوي مع وسائل الإعلام خلال العام الماضي.

ويتمتع السيد ميل بخبرة واسعة تمتدّ لنحو 30 عاماً في قطاع السلع العالمي، مع خبرة متخصصة في مجال البورصات، وإدارة المخاطر، وأنظمة التداول. وبصفته رائد أعمال متميز مع سجلّ حافل بالإنجازات في تعزيز الأعمال الجديدة، يمتلك السيد ميل كافة المؤهلات اللازمة لبناء علاقات متميزة مع العملاء، وحماية وتنمية العوائد للمساهمين.