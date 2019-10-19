الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس مقيم آسيوي ستة أشهر، بعد إدانته بمهاجمة سائق تاكسي وضربه وكسر أسنانه الأمامية، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن السائق المجني عليه (آسيوي) يبلغ من العمر 49 عاماً، أقلَّ المتهم من منطقة الرفاعة في نحو الساعة الثامنة والنصف مساء، يوم 29 شهر مارس الماضي، بعد أن طلب منه الأخير توصيله إلى منطقة عود المطينة.

وقال المجني عليه إن المتهم بدأ مباشرة في إهانته بمجرد ركوبه السيارة، إذ وجه إليه ألفاظاً بذيئة، فطلب منه السائق التوقف عن ذلك وإلا أبلغ الشرطة، ثم أوقف السيارة وطلب منه النزول. وأضاف أن المتهم نزل من المركبة، وخاض معه في حديث صاخب ثم وجه إليه لكمة في وجهه، أدت إلى كسر أسنانه، لافتاً إلى أن شخصاً كان يمر مصادفة بمكان الواقعة، فساعد السائق في الإمساك بالمتهم، ومنعه من الفرار حتى حضرت الشرطة.

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وقال المتهم، في محضر استدلال الشرطة، إنه لم يقصد إيذاء المجني عليه، عازياً سلوكه إلى كونه كان تحت تأثير الكحول، وأقر أمام محكمة الجنايات بأنه كان مخموراً لكنه أنكر الاعتداء على السائق، الذي أصيب بعاهة مستديمة وفق التقرير الطبي الذي أفاد بأن عاهة بنسبة 3% حلت بأسنانه نتيجة الضرب.

وأدانت المحكمة المتهم، وقضت بحبسه ستة أشهر، يليها الإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة، بالإضافة إلى غرامة 2000 درهم.

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