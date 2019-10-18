مخالفتان و39 إنذاراً لـ«شبرات الخضار» برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) حرر مفتشو قسم الرقابة الغذائية بإدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة مخالفتين وإنذار أصحاب 39 شبرة، وذلك خلال آخر حملة نفذها القسم على سوق الخضار والفاكهة الواقع «أسفل الجسر».

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: إن المفتشين التابعين إلى قسم الرقابة الغذائية، رصدوا خلال حملاتهم الميدانية المنفذة على مختلف المنشآت الواقعة في الإمارة، منها الحملة الموجهة إلى سوق الخضار والفاكهة الواقع «أسفل الجسر»، بعض من الظواهر الصحية التي تم اتخاذ الإجراءات المختلفة بحقها.

وأشارت إلى أن الحملة انتهت إلى تحرير مخالفتين وإنذار 39 شبرة تواجدت ضمن نطاق السوق، وذلك لعدد من أسباب، منها عدم تعريض الخضراوات والفواكه إلى أشعة الشمس ما قد يؤثر في جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وركز المفتشون خلال الحملة على تبديل جميع طاولات العرض بأخرى مصنوعة من المواد غير القابلة للصدأ (ستانلس ستيل) لتجنب التأثيرات الضارة على الخضار والفاكهة الموضوعة على تلك الطاولات.

وأكدت الطنيجي أن الحملات المنفذة على سوق الخضار والفاكهة تأتي ضمن المساعي التي تبذلها إدارة الصحة العامة لضمان سلامة الغذاء المتداول برأس الخيمة، لافتة إلى مواصلة تلك الحملات للتحقق من التزامها بالاشتراطات لتقديم أفضل الخدمات للجمهور.

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