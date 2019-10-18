رعاية أحداث «شرطة أبوظبي» تحتفي بيوم الغذاء العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة رعاية الأحداث، في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، بقطاع أمن المجتمع، في شرطة أبوظبي ورشة عمل بعنوان «نظم غذائية صحية»، وذلك احتفاءً بيوم الغذاء العالمي الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويصادف 16 أكتوبر من كل عام، ويقام هذه السنة تحت شعار «نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم». وأوضح العقيد الدكتور على سعيد مصبح المنصوري، مدير إدارة رعاية الأحداث، أن يوم الغذاء العالمي يهدف إلى تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع وناقصي الأغذية في العالم، وتشجيع الناس في مختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير تحثهم على الاهتمام بصحتهم عن طريق نظام غذائي صحي وسليم، مؤكداً أن شرطة أبوظبي تضع في أولوياتها عملية تعزيز الغذاء الصحي لأبنائنا الأحداث من خلال توفير الوجبات الغذائية الصحية.

وأشار إلى أن محاور الورشة تناولت مدى أهمية الغذاء الصحي وكيفية اختياره، وأضرار الغذاء غير السليم لدى فئة الأحداث خاصة والمجتمع عامة، فضلاً عن الصلة القوية بين النظم الغذائية الصحية، والتوازن النفسي والفكري والصحي.

كما شارك في النقاش لهذه الورشة اختصاصية التغذية في إدارة رعاية الأحداث، والتي أوضحت أهمية المحافظة على الجسم والأمراض التي قد تتسبب بها الأغذية غير السليمة.