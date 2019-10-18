كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جامعة في دبي تطلق درجة جامعية في الأمن السيبراني

أطلقت جامعة جنوب ويلز درجة جامعية في الأمن السيبراني في حرمها بدبي مع زيادة الطلب على الخريجين.

وأثناء حديثه في أكاديمية دبي للمستقبل، كشف البروفيسور بول هاريسون، نائب مستشار الجامعة للابتكار عن تفاصيل الدورة التي ستنطلق من فبراير 2020.

وقال هاريسون: “مع زيادة عدد الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، ومع تطور هذه الهجمات بشكل متزايد، أصبحت الحاجة إلى خبراء مهرة أولوية بالنسبة لمعظم المنظمات”.

وأضاف “هدفنا هو تطوير مهارات الطلاب ومعرفتهم لتمكينهم من حماية الشركات في جميع أنحاء المنطقة ضد هذه التهديدات الأمنية والتوغلات الرقمية”.

وقال هاريسون إن المسار الوظيفي لأولئك الذين يحملون مؤهلات الأمن السيبراني يوفر الكثير من الفرص، من تنفيذ سياسات الأمن وإدارة تدابير الحماية في أنظمة الشبكات، إلى تقديم المشورة للمؤسسات حول كيفية الحد من المخاطر ومدى تأثرها.

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وتشمل الوظائف النموذجية عادةً أمن المعلومات ومحللي المخاطر، ومديري أمن تكنولوجيا المعلومات، ومستشاري أمن الشبكات.

وتغطي برامج الماجستير في الأمن السيبراني التي تقدمها جامعة جنوب ويلز المهارات الفنية والحوكمة اللازمة للعمل في مهنة الأمن السيبراني، في كل من القطاعين العام والخاص.

وتم تصميم الدورة خصيصًا لتزويد الطلاب بأحدث المعارف والفهم للتهديدات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في الأعمال وكيفية التعامل معها، ويشمل البرنامج أمن الشبكات والاستجابة للحوادث وإدارتها وإدارة الأمن والإدارة الإستراتيجية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، بحسب أريبيان بيزنس.