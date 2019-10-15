كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مهرجان ضخم لشاحنات الطعام قريباً في دبي

أصبحت شاحنات الطعام مشهداً مألوفاً في دبي، ومن المنتظر إطلاق مهرجان ضخم لهذه الشاحنات يوم السبت 26 أكتوبر في نادي الإمارات للغولف.

ومن المتوقع مشاركة العشرات من شاحنات الطعام في هذا الحدث، بالإضافة إلى عروض تقدمها فرقة حية من الفنانين المحليين من الساعة 3 مساءً إلى 11 مساءً.

كما سيعرض الخبازون والمصممون منتجاتهم في سوق الحرف اليدوية، بينما سيكون هناك الكثير من أنشطة الأطفال لإبقاء الصغار مشغولين.

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وسيكون هذا الحدث مجاني لحضور جميع الأعمار كما يقدم دروساً وجلسات غولف مجانية، بحسب ذا ناشيونال.

وتتوفر مواقف للسيارات، ولا يبعد الموقع أكثر من دقيقة واحدة سيراً على الأقدام عن محطة مترو نخيل.

السبت 26 أكتوبر من 3 مساءً إلى 11 مساءً دخول مجاني نادي الإمارات للغولف، دبي.