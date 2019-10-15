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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وجهة جذب سياحية جديدة في خورفكان
تم الكشف عن وجهة جذب جديدة في خورفكان كجزء من احتفالات الشارقة كعاصمة للكتاب من اليونسكو العالمي لعام 2019.
وشهدت سلسلة من الفعاليات الثقافية والأدبية إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة مكتبة شاطئ الشارقة في خورفكان.
ونظّم مكتب الشارقة العالمي للكتاب (SWBC Office) بالتعاون مع Knowledge بلا حدود (KwB)، إطلاق المرحلة الرابعة التي تهدف إلى جذب رواد الشاطئ إلى شواطئ خورفكان البكر.
وتضمن حفل الإطلاق مجموعة من الأنشطة الثقافية، وعروض أجريت بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعروض للقوارب محملة بالكتب ومزينة بعلم الإمارات وشعار الشارقة العالمي للكتاب 2019.
سيستمتع رواد شاطئ خور فكان وعائلاتهم الآن بسلسلة من الفعاليات الترفيهية والثقافية المجدولة حتى أبريل من العام المقبل. وتسعى مبادرة مكتبة شاطئ الشارقة إلى تعزيز ثقافة القراءة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها.
وبعد افتتاح المرحلة الأولى على شاطئ الخان في أغسطس من هذا العام، تم إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة في الخان 2 ونادي سيدات الشارقة (SLC)، على التوالي، بحسب خليج تايمز.
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