الامارات | «قضاء أبوظبي» تعتمد نماذج تفاعلية للدعاوى بـ «الروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تعتمد نماذج تفاعلية للدعاوى بـ «الروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى مزدوجة اللغة المقامة أمام المحاكم، باللغة الروسية، بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي وجميع الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات القيد من خلال نماذج موحدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

وأفاد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، بأن التوسع في اعتماد النماذج التفاعلية بلغات عدة، يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، نحو توفير بيئة قضائية حديثة ومتطورة ومنفتحة على العالم، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كبيئة جاذبة للأعمال ومقصد للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة تحقيقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأوضح أن اعتماد النماذج التفاعلية مزدوجة اللغة لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطة غداً 2021، وزيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج مزدوجة اللغة، ما يسهل للأجانب معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات قيد الدعاوى للجمهور، وتوفير التوعية القانونية للمتقاضين من خلال نموذج تفاعلي لصحيفة الدعوى يتيح الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة بالنزاع.