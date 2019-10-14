"عِلم" تؤكد المضي قدماً في استراتيجية التوسّع نحو الأسواق الدولية

كشفت "عِلم" قبل اختتام مشاركتها خلال فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية 2019)، عن عملها في تطوير منتج مختص في التكنولوجيا المالية.

وأوضحت "عِلم" بأنها تعمل حالياً بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، على إطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية والتي تسهم في دعم برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث سيساهم البرنامج في تطوير البنية التحتية الرقمية للوصول الى مجتمع غير نقدي، مشيرة إلى عملها من خلال التطبيق على تسجيل المستخدمين، والتأكد والتحقق من بياناتهم بشكل آلي ولحظي، علاوة على تزويدهم بأرقام حسابات بنكية افتراضية، مع إمكانية فتح حسابات فرعية متعددة، وكل ذلك من أجل تسهيل شحن المحافظ وربطها بحساباتهم البنكية، ليستطيع حامل هذا التطبيق التمتع بكافة الخدمات التي يقدمها التطبيق.

وقالت الشركة أن هذه المحفظة تتميز بأنها رقمية مرنة وموثوقة للأجهزة الذكية وتم انتاجها بهدف ربط المحفظة بكل من أصحاب المتاجر والمستفيدين بشكل مباشر في أي مكان وأي وقت. وتسعى الشركة إلى تحقق تجربة تقنية فريدة لمفهومها لخدمة المحفظة الالكترونية مستعينة بخبراتها الرقمية المتراكمة خلال السنين في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي أخر أيام المعرض الذي قامت "عِلم" من خلاله بإطلاق منظوماتها الرقمية وحلولها المبتكرة، والتي تهدف إلى المساهمة في تسريع عجلة التحول الرقمي في المناطق تعمل بها، وتقديم أرقى الخدمات الذكية للمؤسسات والأفراد العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.

وشكّل جيتكس منصة مثالية لتعزيز آفاق الشركة نحو التوسع العالمي الانتقائي، حيث استعرضت أبرز منظوماتها الرقمية في مجالات تقنية انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، حيث ألقت الضوء على نجاحاتها المتتالية في الأسواق المحلية والدولية، كشركة رائدة بتقديم باقات متنوعة من الحلول الرقمية المتطورة، التي تتماشى بدورها مع التطور الرقمي الحاصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تأتي مشاركة "عِلم" في المعرض بنسخته الـ 39، نظراً لأهميته كمنصة مثالية تظهر تجربة "عِلم" الناجحة في توظيف خبراتها التراكمية التي تعتمد من خلالها على أعلى المعايير الجودة المطبقة لديها، وشكلت المنظومات الرقمية التي أطلقتها "عِلم" خلال المعرض نقلة نوعية في عالم التطور الرقمي، حيث قدّمت الشركة نموذجاً فريداً من الحلول الرقمية، شملت منصة "عِلم" لتحليل البيانات والمنظومة الرقمية للصحة، والاستشارات الذكية لإدارة الاستراتيجية المشاريع التي تعتمد على نظام "سراج" المتكامل الذي يجمع بين التقنية والخبرة، ويربط بين الأهداف الاستراتيجية والمشاريع، فضلاً عن طرح المنظومة المتكاملة للنقل .

وتعكس الخدمات الجديدة التي قدّمتها "عِلم" التزام الشركة بالبحث والتطوير وتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية التي تشكل دفعة قوية وركيزة أساس في تحقيق مجتمع رقمي واقتصاد رقمي وبالتالي وطن رقمي يواكب التحولات الرقمية المتسارعة حول العالم.