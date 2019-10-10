كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يتم إلغاء الامتحانات في مدارس دبي في المستقبل؟

في الفصول الدراسية للمستقبل، لن يضطر الطلاب للتقدم إلى الامتحانات. بدلاً من ذلك، سيعملون معًا لحل مشاكل العالم.

هكذا يرى الدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، مستقبل التعلم في دبي، كما أوضح خلال جلسة في أسبوع جيتكس للتقنية يوم الأربعاء، 9 أكتوبر.

وأضاف: “في المستقبل، سيتم استبدال الفصول الدراسية بمساحات مفتوحة وتعاونية تجمع الطلاب من مختلف الأعمار والقدرات. وسيشجع ذلك الطلاب على العمل معًا على حل مشكلات العالم الحقيقي من سن مبكرة، مما يسمح للمدارس بالابتعاد تمامًا عن الاختبارات والامتحانات.

وأوضح الكرم أنه سيكون هناك أيضًا المزيد من “المعلمين” المدعومين بالذكاء الاصطناعي (AI) “تعمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي على تغيير كل جانب من جوانب حياتنا، وعلى مدار السنوات المقبلة، سيغير مدرسو الذكاء الاصطناعي الفصول الدراسية التي نراها اليوم”.

وأضاف الدكتور الكرم أن مدرسي الذكاء الاصطناعي سيكونون متاحين على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، بحسب خليج تايمز.

لكنه أشار إلى أن المعلمين يجب ألا يقلقوا من ظهور الذكاء الاصطناعي في التعليم “لأن الآلة لن تحل أبدًا محل المعلم”. وما سيدخله الذكاء الاصطناعي هو “نهضة في أساليب التعليم والتدريس”.

و”سيقوم الذكاء الاصطناعي بجميع الأعمال الإدارية التي يتعين على المعلمين القيام بها اليوم. وسوف يعمل الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتعيين دروس للطلاب وفقًا لسرعتهم وقدرتهم”.

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كيف ستبدو الفصول الدراسية المستقبلية:

– المساحات المفتوحة والتعاونية – وليس الغرف ذات الجدران الأربعة.

– سيتعاون الطلاب من مختلف الفئات العمرية.

– سيعملون معا لحل مشاكل العالم الحقيقي.

– ستقوم التكنولوجيا بعمل كل ما يجب على معلمي العمل الإداري القيام به.

– سيعمل مدرسو الذكاء الاصطناعى على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

– سوف تقرأ الروبوتات تعبيرات الطلاب لمعرفة ما إذا كانوا قد استوعبوا مفهوماً ما.