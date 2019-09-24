كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن توسعة لمستشفى الإبل في دبي للتعامل مع الطلب المتزايد

نظراً للطلب المتزايد على خدماته، يخضع مستشفى الإبل في دبي لتوسعة جديدة.

المنشأة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 40 مليون درهم بالقرب من حلبة سباق المارمون في صحراء دبي هي مركز لعلاج الإبل ومسابقات الجمال.

وسيتم توسيع اسطبلات المستشفى لاستيعاب 30 من الإبل ابتداءً من 22 عامًا. وغالبية الإبل هي من المخصصة للسباقات، والتي بيعها بمئات الآلاف من الدراهم وكسب الملايين من الجوائز النقدية.

وازداد عدد الإبل في دولة الإمارات منذ ظهور صناعة سباقات الإبل المحترفة، كما أن لدى المستشفى معدات مخصصة للسلالات المختلفة، بما في ذلك طاولة عمليات معدلة لرقبة الإبل الطويلة والساقين الطويلة والسنام، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال مدير المستشفى محمد البلوشي في بيان “مستشفى دبي للإبل مستشفى فريد يلبي احتياجات صناعة الإبل المزدهرة التي شهدت نمواً كبيراً على مدار الأعوام القليلة الماضية”.

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وفي أبوظبي وحدها، تضاعف عدد الإبل إلى الضعف تقريباً ليصل إلى 408،000 بين عامي 2010 و 2017، وفقًا للأرقام الرسمية.

وعندما تم افتتاح المنشأة الحالية في أواخر عام 2016، كانت هناك بالفعل قوائم انتظار لأصحاب الجمال من جميع أنحاء الخليج.

ويمكن أن تستوعب المنشأة ما يصل إلى 22 من الإبل. ويعالج الفريق البيطري الدولي في المستشفى جميع الأمراض والمشاكل الصحية التي تعاني من الإبل.

وقال السيد البلوشي: “لقد بدأنا للتو العمل في المرفق الجديد، ومن المؤكد أن المستشفى سيشارك في دراسات البحوث الطبية البيطرية في المستقبل القريب”.