"الصحة" تعلق احترازياً استيراد وتوزيع منتجات تحتوي على مادة "رانيتيدين"

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية للإبلاغ عن التعليق الاحترازي لتسجيل جميع المنتجات التي تحتوي على مادة "رانيتيدين" وتعليق استيرادها وتوزيعها على أن لا يتم سحبها وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن كل من هيئة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الدواء الأوروبية وهيئة الصحة الكندية المتعلقة بشأن تلوث المنتجات المحتوية على مادة "رانيتيدين" بشائبة" NDMA" المصنفة كمادة قد تكون مسرطنة للإنسان.

وأوضح التعميم، الذي وقعه سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أن الوزارة لا توصي المرضى بالتوقف عن تناول دواء "رانيتيدين"، الذي يستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء ويعالج الحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الحمض.

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ودعا التعميم المرضى، الذين يرغبون في التوقف عن استخدام المنتج بسبب احتمال التلوث، إلى مراجعة أخصائي الرعاية الصحية وذلك لاستبدال المنتج بدواء آخر تماشياً مع توصية الهيئات العالمية المعنية بالدواء، علماً بأن عدداً من هذه المنتجات مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشارت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن هذا التعميم جاء بعـد الاطلاع علـى الإجراءات التي اتبعتها الجهات الصحية العالمية. ودعت البستكي المرضى إلى التواصل مع الوزارة في حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور عبر الهاتف 2301448 04 أو البريد الالكتروني: [email protected] أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق UAERADR.