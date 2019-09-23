نقل الصاروخ الذي سيحمل أول رائد فضاء إماراتي إلى منصة الإطلاق

نقل، اليوم الاثنين، الصاروخ "سويوز إم- إس 15"، الذي سيحمل هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى منصة الإطلاق، بحسب الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) على "تويتر" .
وتزين صاروخ "سويوز أف جي" بعلم الإمارات وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء إلى جانب علمي روسيا وأميركا استعداداً للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر الحالي.
وسيحمل صاروخ "سويوز أف جي" مركبة "سويوز إم أس 15" وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.
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وأُطلق الصاروخ سويوز أول مرة عام 1966 ووضعت نظام الإطلاق شركة "إنيرجيا كوروليف" للصوارخ والفضاء وصنعه مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ "Progress" في سمارا في روسيا.
والتقطت صورة صاروخ "سويوز أف جي" من مرافق محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث يجري تجميع المراحل الثلاث للصاروخ قبيل رحلة الانطلاق.
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