الامارات | تسليم الرخص لـ 18دار عبادة لغير المسلمين قائمة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الرخص لـ 18دار عبادة لغير المسلمين قائمة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أمس، حفلاً لتسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، القائمة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 18 داراً.

وشهد الحفل الإعلان عن تسجيل قيد خمس دور عبادة أخرى، حيث يعد ترخيص دور العبادة القائمة مرحلة أولى لمشروع ترخيص وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

وشهد الحفل عرضاً للخط الزمني لتاريخ دور العبادة في أبوظبي، الذي يجسد الترابط المجتمعي بين رعايا الأديان كافة، في الإمارات، منذ عشرات السنين. كما يبرز مدى التعايش والتآخي بينهم.

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وأكدت الدائرة أن الحفل يهدف إلى إبراز دور دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في أبوظبي، وفقاً لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن الاختصاصات الإضافية للدائرة.

وأكد رئيس الدائرة، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن حفل تسليم رخص دور العبادة لغير المسلمين، يجسّد المساعي التي تنتهجها أبوظبي لتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة والتآلف بين شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز سمعة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبارها داعية للسلام والتآلف المجتمعي والأخوة الإنسانية.

وقال الخييلي إن «الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حرص على تأسيس مجتمع متماسك، يتشارك الجميع فيه لبناء وتنمية ونهضة الوطن، كما حرص على إيلاء الاهتمام والرعاية لأطياف المجتمع كافة، ما أسهم في أن تصبح أبوظبي نموذجاً فريداً في صون حقوق الإنسان، واحترام حقه في الحصول على حياة كريمة، آمنة ومستقرة».