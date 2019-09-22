كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم إيطالي يحتفل بشهر المأكولات النباتية في دبي للاحتفال بالشهر العالمي النباتي في أكتوبر، سيطلق مطعم Al Fresco في فندق كراون بلازا دبي قائمة طعام خاصة. وستشتمل قائمة الطعام المكونة من ثلاثة أطباق من المطعم الإيطالي على carpaccio بنجر الشمندر وكالزوني البرجر وبارميجيانا الباذنجان على سبيل المثال لا الحصر. Advertisements وستكون هذه الحزمة متاحة طوال شهر أكتوبر مقابل 135 درهم، بحسب موقع caterermiddleeast. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على: 800276963 أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.crowneplazadubai.com/al-fresco

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