الامارات | لقاءات مباشرة مع رائد الفضاء الإماراتي خلال وجوده في المحطة الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مباشرة مع رائد الفضاء الإماراتي خلال وجوده في المحطة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية المستقلة التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب، فعاليات «طموح زايد»، التي تتيح الفرصة لطلاب المدارس والجامعات والجمهور، للمشاركة في لقاءات مباشرة عبر الفيديو أو موجات الراديو، مع أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، من مقر المركز، إضافة إلى متابعة عمليتَي الإطلاق والهبوط.

وقال المدير العام للمركز، يوسف حمد الشيباني، إن تنظيم فعاليات «طموح زايد» لنقل جوانب من مهمة أول رحلة مأهولة للإمارات إلى الفضاء، وإتاحة الفرصة للطلاب والجمهور للتفاعل مع أول رائد فضاء إماراتي، سيسهمان بشكل كبير في تحفيز الطلاب والمهتمين لدراسة علوم الفضاء، ودفعهم إلى الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: «نحرص على إشراك جميع فئات المجتمع في الإمارات، خصوصاً الشباب، في مهمة المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليستفيدوا من الخبرات التي سينقلها لنا عن المحطة والتجارب العلمية التي سيقوم بها على متنها»، مؤكداً أن شباب اليوم شريك استراتيجي في مستقبل قطاع الفضاء، وأن الاستثمار في الأجيال المقبلة هو مكسب محقّق للجميع.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، أن متابعة الطلاب والشباب لرحلة المنصوري نحو محطة الفضاء الدولية، ستشجع المزيد منهم على الانخراط في مجالات الفضاء المختلفة، ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء، بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.

وتابع أن «لحظة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، هي لحظة فخر تاريخية يجب أن يشاهدها شبابنا ويحتفوا بها، ونحن فخورون بإتاحة هذه الفرصة لهم من قلب المركز، وطرح الأسئلة التي تثير فضولهم حول الفضاء».

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وتتضمن الفعاليات بثاً مباشراً، الأربعاء المقبل، لعملية انطلاق هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية من الرابعة والنصف بعد الظهر، فيما ستتضمن أول فعالية لقاء مباشراً بالفيديو معه يوم الجمعة في 12:30 ظهراً، حيث ستتاح الفرصة للطلاب والمشاركين في الفعاليات، لتوجيه الأسئلة إلى المنصوري أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

وستعقد، يوم السبت، جلسة للرد على الأسئلة عبر موجات الراديو، تبدأ في الثانية ظهراً، فيما ستكون هناك فعالية، في الواحدة والنصف ظهر الأحد، تتضمن جلسة مباشرة بالفيديو مع المنصوري من محطة الفضاء الدولية.

وستُعقد في 30 سبتمبر الساعة 11:30 صباحاً، فعالية تبث خلالها جلسة يستعرض فيها المنصوري الكاميرا الروبوتية التي صممتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)؛ وسيطلب من الطلاب الموجودين في المحطة الأرضية التابعة لـ«جاكسا» إعطاء الأوامر للكاميرا الروبوتية.

كما تعقد في الأول من أكتوبر، في الثالثة بعد الظهر، فعالية تتضمن جلسة بث بالفيديو، وفي يوم العودة إلى الأرض سينقل المقر الحدث من الثانية ظهراً، يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال مدير البرنامج، سالم المري، إن إدماج الطلاب في هذا الحدث التاريخي إحدى الوسائل المهمة لدفع ثقافة الإصرار والمثابرة والطموح لدى الأجيال الناشئة، منوهاً بجهود مؤسسة الإمارات في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع ونشر العلم والمعرفة.

وأضاف المري أنه لأول مرة في المنطقة العربية سيتواصل رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية مع جمهور من المنطقة، باللغة العربية، لعرض تفاصيل عن المحطة، إضافة إلى شرح التجارب العلمية التي سيقوم بها هناك، ما سيسهم في إثراء المحتوى العربي بمواد علمية ومعرفية عن الفضاء، ويشجع الطلاب على التوجه نحو علوم الفضاء لدراستها.