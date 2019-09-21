الامارات | 17 % زيادة الإنفاق السنوي على عمليات التجميل في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 % زيادة الإنفاق السنوي على عمليات التجميل في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2019)، خلال فعاليات يومه الثاني بدبي، تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، كاشفاً أن الإنفاق على عمليات التجميل في الدولة يتزايد بنسبة تراوح بين 15 و17% سنوياً، وهي المعدلات العالمية نفسها، الأمر الذي يجعلها تتصدر قائمة الخدمات الطبية الأكثر طلباً بين التخصصات الأخرى، وفق استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمي، الذي أشار إلى دخول أجهزة حديثة للدولة تقضي على الشعر الأبيض، وذلك يعد ضمن آخر صيحات الإجراءات التجميلية.

وأوضح النعيمي، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن الخدمات التجميلية تنقسم إلى قسمين: الأول عمليات تجميلية جراحية، مثل شد البطن والعمليات الأخرى، وهي النسبة الأقل، فيما تتصدر الإجراءات غير الجراحية، مثل «البوتكس، والفيلر، وخيوط شد الوجه، والتقشير الكيميائي» قائمة الإجراءات التجميلية بنسبة تصل إلى 70%، وهي تزداد بشكل أكبر وأسرع بكثير من الإجراءات الجراحية.

وقال إن سوق التجميل في الدولة شهدت، أخيراً، جهازاً جديداً للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً، أطلق للمرة الأولى خلال المؤتمر، وأجهزة ليزر جديدة للتخسيس، والتئام الجروح وعلاجها، وكذلك لعلاج القرحات المزمنة.

ويشارك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل– ميدام- 2019، نحو 1000 طبيب ومتخصص يمثلون 40 دولة، إلى جانب 30 شركة أدوية ومستلزمات طبية.

الجراحات الأكثر شيوعاً

Advertisements

لفت رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمي، إلى أن أكـثر العمليات الجراحية شيوعاً فـي جميع أنحاء العالم، ھـي تكبير الثدي بنسبة 15.6%، یلیها شـفط الدهون 14.6%، وجراحة الجفن 12.5%، وتجميل الأنـف 8.1%، وتجميل الـبطن 7.5%، ورفع الثدي 6.1%، ووضـع الدهون في الـوجه 5.6%، وتصغير الثدي 4.5%، وتجميل الوجه 4.3%، ونقل الدهون لتكبير الأرداف 3.1%.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

نظم المؤتمر، خلال فعالياته، ندوة حول «مستقبل التعليم الطبي التخصصي في العالم العربي - التطلعات والتحديات»، بحضور الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الدكتور عمر الرواس.

وتطرقت الندوة إلى دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية الواقع واستشراف المستقبل، والتعاون بين مجالس وهيئات الاختصاصات الطبية العربية. دبي - وام