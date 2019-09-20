الامارات | مستشفى رأس الخيمة يضع دليلاً إرشادياً لـ «المشي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى رأس الخيمة يضع دليلاً إرشادياً لـ «المشي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث كبير الاستشاريين ورئيس قسم الجراحة القلبية في مستشفى رأس الخيمة، الدكتور آرون جويال، سكان الدولة على ممارسة رياضة المشي بانتظام. وقال إن هذه الرياضة قد تخفض معدل الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 30%، معتبرا أن «المشي وسيلة مهمة لتحسين الصحة، فضلاً عن دوره في تقليص خطر الوفاة في الأعوام التالية للإصابة بالنوبات القلبية».

وأكد جويال، خلال تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن المستشفى وضع دليلاً إرشادياً أطلق عليه اسم قاعدة «الأربعة كيلومترات»، يهدف إلى تقديم خطة للالتزام بالمشي.

وشرح جويال أن ممارسة المشي لمدة 40 دقيقة، وقطع مسافة أربعة كيلومترات، لمدة أربعة أيام أسبوعياً، كافيان لتعزيز صحة القلب وتنشيطه.

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وقال إن رياضة المشي تشكل الحل المثالي لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية، خصوصاً في ظل نمط الحياة السائد في مجتمعنا، إذ لا يدرك معظم الناس فوائد المشي. ولفت إلى أن النوبات القلبية تعتبر واحداً من أبرز أسباب الوفاة، إذ يعاني ثلث سكان الإمارات تقريباً الأمراض القلبية، في حين يعاني 32% منهم ارتفاع ضغط الدم.

وطالب جويال المرضى الناجين من النوبات القلبية باستشارة أخصائي أمراض قلب قبل البدء بالتمرين، ليضع لهم خطة تلائم حالتهم.

وقال: «وفقاً لدراسة سويدية، تمكن ناجون من النوبات القلبية، التزموا بممارسة التمارين الرياضية بعد إصابتهم بفترة قصيرة، من خفض خطر الوفاة في السنوات التالية بنسبة تصل إلى 71%».وأضاف: «لا حاجة للمشي لمدة 40 دقيقة كاملة بالنسبة للمبتدئين، إذ تنمو اللياقة البدنية تدريجياً مع مرور الزمن، وعوضاً عن ذلك يمكن ممارسة التمرين على دفعتين، والمشي لمدة 20 دقيقة في كل مرة. ولكن من الضروري أن يلتزم المرضى بالمشي السريع والمنتظم، خصوصاً في الأيام التي يشعرون خلالها بالتعب، لأن المشي يمدّ الجسم بالطاقة الكافية لمواصلة التمرين».