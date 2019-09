المجلس الثقافي البريطاني يُطلق برنامج Primary Plus لتحسين اللغة الإنكليزية والمهارات الحياتية للصغار...

أطلق المجلس الثقافي البريطاني - المنظمة البريطانية الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية - برنامجه الجديدة لتدريس اللغة الإنكليزية Primary Plus للصغار بين 6 و 11 سنة. ويساعد البرنامج التجريبي على تنمية ثقة الأطفال في التواصل باللغة الإنكليزية، وتزويدهم بالمهارات الحياتية الهامة في القرن الواحد والعشرين، مثل الإبداع، والتفكير البنّاء، والثقافة الرقمية، والقيادة.

ووفقاً لتقرير مستقبل الوظائف 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فرضت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ضغوطات جديدة على أسواق العمل، وبيّنت الحاجة المُلحة لإعادة صياغة المهارات المطلوبة. وسيُشكّل إصلاح نظام التعليم، ومبادرات التعلّم مدى الحياة وإعادة صياغة المهارات أمراً جوهرياً من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وفي هذا السياق، بادر المجلس الثقافي البريطاني بتطوير منهج Primary Plus الدراسي للتركيز بشكل أوسع على جوانب التنمية الشخصية والاجتماعية للمتعلّمين الصغار، بغية إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل. ونظراً لبيئة الأعمال المتغيّرة باستمرار وبوتيرة لم يسبق لها مثيل، لم تعد اللغة الإنكليزية وحدها كافية لإعداد الصغار للدخول والاندماج في أسواق العمل في المستقبل. وسيحتاج هذا الجيل إلى إتقان اللغة الإنكليزية بجانب مهارات شخصية متقدمة مثل الإبداع، والتفكير البنّاء، والعمل الجماعي، والتواصل.

ويقول غاريث نيومان مدير خدمات اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني: "لتزويدهم بمهارات تواكب المستقبل، وتنشئتهم ليكونوا ناجحين وواثقين، يحتاج الصغار اليوم إلى أكثر من مجرد اتقان اللغة الإنكليزية. إنهم بحاجة للمرونة والذكاء والمثابرة حتى يتمكنوا من استكشاف فرص التعليم العالي في الخارج، ولكي يصبحوا جزءاً من أسواق العمل التي باتت تتسم بالتنافسية والتنقل بعيداً عن جدران المكاتب التقليدية، بالإضافة إلى الدخول إلى وظائف غير موجودة بعد. إن الاستثمار في تعليم ورعاية الصغار من مرحلة مبكرة يمكن أن يدعم نجاحهم على المدى الطويل في رحلتهم الأكاديمية، وحتى حياتهم العملية".

ويضيف: "نحن متواجدون هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقارب الخمسة عقود، وهي واحدة من أهم الأسواق الهامة لأعمالنا اليوم. ولتحقيق أهداف رؤية 2021، ومئوية 2071، ودفع اقتصاد البلاد لما يتخطى إيراداتها النفطية، ينبغي على دولة الإمارات أن تتبنّى الفرص التي يتيحها مشهد الأعمال المتغيّرة بوتيرة هائلة. وبدورنا، نود أن نساهم في إعداد الشباب وتزويدهم بالتعليم والمهارات اللازمة للنجاح والازدهار في المستقبل".

ويتخطى برنامج Primary Plus حدود تعلم اللغة، وذلك من خلال الترويج الفعال للإبداع، والتفكير البنّاء، ومهارات تقنية المعلومات، و "تعلّم كيفية التعلّم". ويوفر البرنامج بيئة ملهمة مع فصول تفاعلية ومشاريع إبداعية تغرس حب التعلم، وتعزّز المعرفة باللغة الإنكليزية. وبتضمين موضوعات واقعية تتعلق بالتجارب الشخصية للصغار، يهدف البرنامج إلى صقل وتحسين لغتهم بشكل طبيعي، وتحفيز اهتمامهم باستكشاف العالم من حولهم باستخدام اللغة الإنكليزية.

وبتدريسه على يد متخصصين من المجلس الثقافي البريطاني ممن يعتبرون خبراء عالميين في تدريس اللغة الإنكليزية، يتكوّن منهج Primary Plus من سلسلة من ستة مستويات مع موضوعات مناسبة للفئة العمرية تتطابق مع مراحل تطور الطفل. وتم تصميم الفصول الدراسية لتكون تفاعلية وممتعة وتحفيزية، حيث يشجّع المدرسون حرية التعبير عبر حلقات تفاعلية للغاية، وضمن بيئة آمنة ومواتية.

وتشمل مواد البرنامج "مطبوعات" تم إعدادها واختبارها وتنقيحها من قبل المجلس الثقافي البريطاني على مستوى العالم، مما يجعلها أكثر حداثة من الكتب المدرسية العادية، وتوفر مرونة أكبر في التعلم.

ويمكن للطلبة أيضاً المشاركة في أنشطة التعلم من المنزل عبر بوابة Primary Plus الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والتي تم تصميمها خصيصاً لتمارين قواعد اللغة والمفردات، مع العديد من الأفلام وألعاب تعلم اللغة التي يمكن النفاذ إليها بمجرد وصول الطلبة إلى مستوى معين من الإنجاز.

ويستقبل البرنامج طلبات التسجيل الآن. وبحضور البرنامج، يمكن للمتعلمين الصغار الاستفادة من الثروة المعرفية وخبرات التدريس التي يتمتع بها المجلس الثقافي البريطاني. فعلى مدى الثمانين عاماً الماضية، ساعد المجلس الثقافي البريطاني أكثر من 100 مليون شخص في 100 دولة مختلفة على تحسين مهاراتهم في اللغة الإنكليزية.

تفاصيل البرنامج:

تواريخ البرنامج: الفصل أ: 21 سبتمبر إلى 14 ديسمبر 2019، الفصل ب: 11 يناير إلى 28 مارس 2020، الفصل ج: 11 أبريل إلى 4 يوليو 2020

مواعيد البرنامج: أيام السبت من 09:00 صباحاً، وحتى 12:00 ظهراً

المواقع: أبوظبي، دبي، الشارقة

نمط البرنامج: 36 ساعة لكل فصل