كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة Lotus Evija الكهربائية تصل إلى الإمارات

وصلت سيارت Evija الكهربائية من لوتس إلى الإمارات للمرة الأولى.

وكشفت صالة عرض الشركة المصنعة في دبي عن سيارتها الكهربائية في أحدث محطة في جولة ترويجية عالمية للمركبة، والتي شملت حتى الآن ظهورها في أسبوع مونتيري للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي يوم اللوتس الياباني.

وتعتبر السيارة التي تم الكشف عنها أصلاً في لندن في يوليو ، أقوى سيارة إنتاجية في العالم يمكنك استخدامها فعليًا في العالم الحقيقي.

وتقول لوتس إن سرعة Evija تبلغ أكثر من 320 كم / ساعة، وتنتج 1،971 حصانًا – وتنطلق من 0 إلى 100 كم / ساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ.

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وجاء الكشف عن السيارة بالتزامن مع بمرور عام بالضبط على افتتاح صالة عرض لوتس في دبي.

ويمكنك طلبسيارة لوتس الجديدة الآن، ولكن عليك الانتظار حتى عام 2020 لاستلامها، وسيكون عليك دفع 1.5 مليون جنيه إسترليني (7.5 مليون درهم) ثمناً للسيارة، وسيقتصر الإنتاج على 130 سيارة فقط، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.