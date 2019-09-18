الأردن يتخذ خطوات ضد حاكم دبي بشأن قضية الأميرة هيا

كشفت وسائل إعلام أردنية وصحفية عربية اليوم أمس، عن اتخاذ الأردن خطوة مفاجئة أربكت حسابات نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في قضيته ضد زوجته الهاربة، الأميرة هيا بنت الحسين.

وبينت الصحف أن الأردن أقدمت على خطوة دبلوماسية كشفت عن تضامن المؤسسة الملكية مع الأميرة هيا بنت الحسين، الهاربة من زوجها حاكم دبي.

وتابعت: أن الخارجية الأردنية قامت بتعيين الأميرة كدبلوماسية في سفارة بلادها في لندن، الأمر الذي يمنحها حماية قانونية ملزمة بالمملكة المتحدة، ويساعدها في إطار النزاع مع "ابن راشد".

وأشارت إلى أن تلك الخطوة جاءت بناء على نصيحة قانونية من فريق الأميرة، وذلك بعد تلويح "ابن راشد" في بداية النزاع بسحب مليارات تعود استثماراته في لندن.

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بينما اتجه المستشارون القانونيون لـ"ابن راشد" بنصحه بألا يحاول الضغط ماليًا واقتصاديًا على الحكومة البريطانية، لأن الحكومة لا تستطيع التصرف في القضايا القانونية والقضاء بحسب صحيفة القدس العربي.

وكانت "بي بي سي" نقلت مطالبات ناشطين ومنظمات حقوقية محلية ودولية الحكومة البريطانية بتجميد جميع أصول أملاك محمد بن راشد في بريطانيا والضغط على الإمارات لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بها.

الجدير بالذكر أن هيا بنت الحسين، هربت بأبنائها من زوجها حاكم دبي إلى بريطانيا، وبدأت معركة قضائية بشأن حضانة الأطفال، وسط ملاحقات لها من محمد بن راشد.

والأميرة هيا بنت الحسين ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين وزوجة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.