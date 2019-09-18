الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتعديل سلم الرواتب والعلاوات لمنتسبي الشرطة من أبناء المواطنات

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتعديل سلم الرواتب والعلاوات لمنتسبي الشرطة من أبناء المواطنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" بأن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه بتعديل سلم الرواتب والعلاوات لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، من أبناء المواطنات من خارج إمارة الشارقة، وفق ما هو معمول به بالقيادة، والبالغ عددهم 47 منتسباً برتب مختلفة.

وتابع: تمت مساواتهم بحاملي خلاصة قيد الشارقة، في الرواتب والعلاوات، وهي بشرى سارة لهم وهم يستحقون كل دعم ورعاية، ومكارم صاحب السمو حاكم الشارقة تخدم الإنسانية في كل مجال،ونحمد الله عز وجل على هذه المكرمة السخ