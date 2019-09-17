حفل زفاف الأحلام على الطريقة الهندية في فندق لابيتا وفرصة للفوز بعطلة إلى المالديف

اجعلوا من حفل زفافكم مناسبة تخلّد في الذاكرة وعيشوا تجربة من العمر في لابيتا، المنتجع الوحيد في دبي المستوحى من أجواء الجزر البولينيزية... مكان لا مثيل له.

عيشوا أروع الأجواء الاستوائية في هذا الملاذ البولينيزي، بينما ترسمون مستقبلكم سويةً في لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس حيث تجتمع الديكورات المحيطة الخلابة مع الخدمة الاستثنائية، كلها مصممة بشكل مثالي لصنع أروع الذكريات.

سيتولى فريق العمل المتخصص في التجهيز للمناسبات الاهتمام بكل تفصيل لمساعدتك في تحويل أحلامك إلى حقيقة، بدءًا من قائمة طعام مجانية للتذوق لأربعة أشخاص، وصولًا إلى تلبية كل طلباتك على بوفيه المأكولات مع توفر ثلاثة خيارات من المطابخ: العربي، والعالمي والهندي، بالإضافة إلى كيك الزفاف المكوّن من ثلاث طبقات.

اختبروا تجربة من العمر مع دخول إلى بوليوود باركس دبي، حيث يمكن للعروسين تخليد لحظاتهم السعيدة عند مسرح راج محل ثم التنزه على طول شوارع مومباي الشهيرة لتذوق الأطباق الشهية في الشارع والتمتع بالإطلالات الرائعة.

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تمتعوا بإقامة مفعمة بالراحة لليلة في الجناح الملكي شاملة وجبة فطور فاخرة ودخول للعروس إلى غرفة التجهيز الخاصة والتقاط أجمل الصور للحظات المميزة.

تبدأ أسعار باقات الزفاف من 190 درهمًا إماراتيًا فقط للشخص وسيحظى العروسان بدخول تلقائي إلى السحب عند إنفاق أكثر من 30 ألف درهم إماراتي للفوز بإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في الجناح الملكي للفندق ودخول ليومين إلى دبي باركس آند ريزورتس. أما عند إنفاق أكثر من 300 ألف درهم سيدخل العروسان في السحب للفوز بإقامة لا تنسى لمدة أربع ليال لشخصين في فندق شيراتون فول مون المالديف التابع لماريوت.

العرض: باقة حفل زفاف على الطريقة الهندية وفرصة لدخول مسابقة لعطلة شهر العسل

المكان: لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس