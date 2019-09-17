الامارات | "تنفيذي الشارقة" يُصدر قراراً بشأن نظام التأمين الصحي في الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفيذي الشارقة" يُصدر قراراً بشأن نظام التأمين الصحي في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه اليوم الذي عقد برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، القرار رقم (26) لسنة 2019 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي في الإمارة، والذي تضمن عدداً من المواد القانونية التي تنظم العمل في نظام التأمين الصحي وحفظ حقوق المستفيدين منه.

حضر الاجتماع - الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة.

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وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الموارد البشرية حول عدد من موظفي حكومة الشارقة الملتحقين بالدراسات العليا في جامعات متنوعة حول العالم والتي من شأنها دعم مسيرتهم العلمية وتطوير معارفهم ومؤهلاتهم بما يخدم تأدية مهامهم الوظيفية.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع تأهيل السوق القديم في مدينة خورفكان، حيث أوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت الدائرة قد أنهت المرحلة الأولى من تأهيل السوق القديم التي افتتحها سموه في أبريل الماضي والمتضمنة ترميم عدد من المحال التجارية والمباني وتحسين الواجهات ورصف الطرق وتنفيذ مواقف للسيارات.

وأضاف رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن المرحلة الثانية ستضم ترميم عدد من البيوت وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمرافق التي من شأنها احياء السوق اقتصادياً واجتماعياً وترفيهياً، واختتم العرض بتقديم عدد من التوصيات التي وجه المجلس برفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.