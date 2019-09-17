الامارات | 10 آلاف درهم غرامة لخليجية سبَّت حماة ابنتها

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف درهم غرامة لخليجية سبَّت حماة ابنتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح، في رأس الخيمة، بتغريم متهمة خليجية 10 آلاف درهم، بتهمة سب حماة ابنتها وتهديدها عبر «واتس أب»، كما برأت المحكمة المتهمة الثانية (حماة الابنة) (خليجية) من تهمة سب حماة ابنها (المتهمة الأولى) عبر الهاتف، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة الأولى تهمة سب حماة ابنتها عبر «واتس أب» وتهديدها، كما وجهت إلى المتهمة الثانية تهمة سب حماة ابنها عبر الهاتف، وتوجيه عبارات غير لائقة لها.

وأنكرت المتهمة الأولى أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليها، مؤكدة أنها لم تسب المتهمة الثانية ولم تهددها، وأن الاتهامات الموجهة إليها غير صحيحة، كما أنكرت المتهمة الثانية سب المتهمة الأولى عبر الهاتف، وأفادت بأن ما ذكرته كان ردة فعل على عبارات السب التي وردت إلى هاتفها عبر الـ«واتس أب».

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وكان محامي الدفاع عن المتهمة الأولى أكد، خلال مرافعته في الجلسة الماضية، أن واقعة السب تمت بين المتهمتين، ولم يطلع عليها أحد من أفراد الأسرة، وأن واقعة السب كانت ردة فعل من قبل موكلته للمتهمة الثانية، ولم يكن لديها القصد الجنائي لسبها.

وشرح محامي الدفاع عن المتهمة الثانية، أمام هيئة المحكمة، أن رسائل «واتس أب»، التي وردت على هاتف موكلته كانت دليلاً على ارتكاب المتهمة الأولى للواقعة، لافتاً إلى أن المتهمة الأولى أفادت في تحقيقات الشرطة بأنها لا تعلم من سبها عبر الهاتف، دون أن توجه اتهاماً صريحاً لموكلته.

وأضاف أن تراخي المتهمة الأولى في تقديم البلاغ، وعدم علمها منذ بداية التحقيقات من الذي سبها، وتناقض أقوالها لدى الشرطة والنيابة العامة، تؤكد كيدية وتلفيق الاتهامات الموجهة لموكلته.