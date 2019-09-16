الامارات | ضبط موقعين لتصنيع النسوار والبان في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موقعين لتصنيع النسوار والبان في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت بلدية مدينة خورفكان موقعين في منطقة الرفاع، تبين أنهما يستخدمان من قبل أشخاص آسيويين لتصنيع وبيع مادتي النسوار والبان المحظورتين.

وأفادت مدير البلدية، المهندسة فوزية راشد القاضي، بأن البلدية تلقت بلاغاً بالنشاط الذي يمارس في الموقعين، فاتخذت الإجراءات اللازمة لدهمهما بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، مؤكدة توقيف المتهمين والعثور على كميات كبيرة من النسوار والبان، تضمنت مصادرة 35 كيلوغراماً من المواد والأدوات المستخدمة لتصنيعها، والتحفظ عليها في الإدارة العامة لشرطة الشارقة.

وأوضحت القاضي أن العاملين في الموقعين يصنعون المادتين بغرض الترويج والبيع.

وقالت إن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة حملات قسم العمليات والتفتيش البلدي بالتعاون مع الجهات المعنية.