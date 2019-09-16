«المعاشات»: خطة استباقية للخدمات المقدمة للمتعاملين العام المقبل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تقديرها لنتائج تقييم مراكز الخدمات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وكشفت الهيئة، لـ « الاتحاد» عن وضع خطة استباقية للخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، ترتكز على توفير الخدمات للمتعاملين مع الهيئة قبل طلبها لمعرفتها المسبقة بنوعية هذه الخدمات والعمل على تقديمها للجمهور عبر توفيرها على هواتفهم المحمولة، أو توصيلها لهم إلى منازلهم عبر البريد أو البريد الإلكتروني، أو غيرها من الوسائل والتقنيات.

وقال محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، لـ « الاتحاد»: تستهدف الهيئة تطبيق خطة الخدمات الاستباقية للمتعاملين خلال العام المقبل، وسيتم تحديد الوقت النهائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة، وتبحث حاليا مع وزارة التربية والتعليم إدخال مساقات تعليمية لطلاب الجامعات، تتعلق بالتأمين الاجتماعي وفوائده وضرورة أن يكون الشخص تحت مظلة تأمينية، مشيرا إلى أن الجانبين قطعا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.

وأعلن الهاملي، أن الهيئة تعتزم إطلاق استراتيجية « أتمتة» الخدمات للمتعاملين مع الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن أهم مشاريعها توفير كشف حساب إلكتروني شهري يصل المؤمن عليهم من دون الحاجة لقدومه، مشيرا إلى أن استراتيجية الأتمتة للخدمات تضم باقة من المشاريع الإلكترونية للمؤمن عليهم وأصحاب العمل والمستحقين والمشتركين. وأشار إلى أن استراتيجية الأتمتة للخدمات تطلق العام المقبل، وفق جدول زمني طويل المدى، يراعي الأولويات للخدمات المطلوبة، ويتدرج في التنفيذ وينتقل من الخدمات الأهم إلى الأقل أهمية وهكذا. وأفاد الهاملي، أن الهيئة تعمل على طرح حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات التي تواجهها، من بينها أن تتحول الهيئة إلى شريك للمتعاملين وخاصة المشتركين وأصحاب المعاش، عن طريق المشاركة في المستقبل الوظيفي للمؤمن عليهم والمتقاعدين في حالة رغبتهم في العودة إلى العمل.

مركز سعادة المتعاملين -الشارقة

وعن الإجراءات الفورية التحسينية التي اتخذتها الهيئة، للارتقاء بعمل مركز سعادة المتعاملين -الشارقة، أعلن الهاملي، أنه تم تغيير فريق العمل الخاص بالمركز أمس، وسيتم الانتقال إلى مقر جديد مستقل في غضون أسابيع قليلة، ومن الممكن أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يكون في نفس المنطقة الحالية أو قريباً منها. وأكد في بيان صحفي أمس، أن الهيئة تأخذ نتائج التقييم على نحو إيجابي حيث سيدعم ذلك جهودها الرامية إلى تطوير عمل هذه المراكز بشكل يلبي المعايير الحكومية التي يجب توافرها في مراكز سعادة المتعاملين بهدف تحقيق أقصى سعادة ممكنة للمتعامل عند المرور بتجربة تخليص المعاملات في مراكزها. وأكد الهاملي، أهمية البيئة التي يتم فيها إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن الانطباعات الأولية عن المكان وطريقة تقديم الخدمة من الموظف، كلها أمور مهمة تسهم في أحيان كثيرة في جلب السعادة للمتعامل، لأن المتعامل في الأساس هو إنسان يرغب في الحصول على التقدير الذي يتناسب مع عطائه لوطنه، وهو ما سنركز على تأهيل موظفينا عليه في خطط التطوير.