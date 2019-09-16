«الوطنية للانتخابات» تدعو للالتزام بالتعليمات التنفيذية

أبوظبي (الاتحاد)

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لتفادي الوقوع في المخالفات والتي قد تقود إلى توقف المرشح من ممارسة برنامجه الانتخابي.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: إن الانتخابات هي فرصة لإيجاد حوار وطني بنّاء يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتأتي برامج المرشحين لتعكس نبض الشارع ولتمثل عملية عصف ذهني للعديد من القضايا التي تهم المواطن وتمثل مصدراً ورافداً للمساهمة في عملية التطوير المستمر لمؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات وضعت جميع الضوابط والإجراءات التي تنظم الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين وطرق عرضهم لبرامجهم الانتخابية، وبما يضمن تواصلهم الفاعل والبناء مع جميع أعضاء الهيئات الانتخابية، مشيداً بالحس الوطني العالي للمرشحين والجهود الكبيرة التي يبذلونها في البحث عن القضايا التي تهم المواطنين لتضمينها في برامجهم الانتخابية.

وبين معاليه أن اللجنة الوطنية للانتخابات تدعو إلى حوار بناء وفاعل بين الناخب والمرشح بما يتناسب مع أخلاق المواطن الإماراتي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، داعياً جميع المرشحين إلى الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، حيث حرصت اللجنة على توعية جميع المرشحين عبر الفعاليات والمحاضرات في جميع إمارات الدولة.

ولفت معاليه إلى أنه تم خلال الفعاليات شرح الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للراغبين بالترشح، كما تم التركيز على أهمية اختيار برامج موضوعية والبعد عن الوعود البراقة غير القابلة للتحقيق، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية فهم المرشح لدور عضو المجلس الوطني الاتحادي، وآليات العمل في المجلس قبل وضع برنامجه الانتخابي، ليكون أكثر قرباً من قضايا المواطنين واحتياجاتهم وقادراً على تحقيق تطلعاتهم.

وشدد معاليه أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على المراقبة الدائمة والمستمرة لجميع الحملات الدعائية للمرشحين وفي جميع إمارات الدولة، مؤكداً على ضرورة التزام المرشحين بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات، حيث تتطلع اللجنة على جميع البرامج الانتخابية والخطط الإعلانية من خلال تقديمها للجان الإمارات، والتي بذلت جهوداً كبيرة لمراجعة البرامج وتعديلها ومن ثم الموافقة عليها، داعياً إلى التقيد بهذه البرامج المعتمدة لتفادي أية مخالفة قانونية.