مواطنون يطالبون بزيادة أنشطة المرشحين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت اللجنة الانتخابية في إمارة رأس الخيمة عدم تلقيها أي طلبات انسحاب من المرشحين والمرشحات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وأن عدد مرشحي المجلس الوطني عن إمارة رأس الخيمة هو 61 مرشحاً ومرشحة.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الانتخابية في رأس الخيمة عن تخصيص خمسة مقار انتخابية لانتخابات المجلس الوطني في دورتها الجديدة بالإمارة لاستقبال الناخبين والناخبات الشهر القادم، حيث حددت المقار الانتخابية المخصصة لإمارة رأس الخيمة في كل من «مركز شباب الغيل، مركز الهوية الرئيسي ومركز الهوية في الرمس، وأرض المعارض، أكسبو، وأخيراً كلية التقنية العليا للطالبات».

وفي السياق ذاته بدأ بعض المرشحين والمرشحات إطلاق حملاتهم الدعائية بشكل موسع ومستمر في أرجاء رأس الخيمة منذ الدقائق الأولى من موعد إطلاق الحملات الدعائية والتي أخذت حيزاً كبيراً في المواقع المخصصة للحملات الانتخابية، والتي وصفها الناخبون والمواطنون بأنها عرس ديمقراطي يشارك فيه كل فرد في المجتمع خاصة أن أغلبها تحمل روح الوطنية والمواطنة على حد تعبير الناخبين والمواطنين، وفي الوقت ذاته لا يزال عدد من المواطنين يجهلون بعض المرشحين والمرشحات لقلة نشاطهم التعريفي حول برامجهم الانتخابية حتى الآن على الرغم من ترشحهم للمجلس الوطني الاتحادي. وفي الوقت ذاته لا يزال عدد من المواطنين يجهلون بعض المرشحين والمرشحات لقلة نشاطهم التعريفي حول برامجهم الانتخابية حتى الآن على الرغم من ترشحهم للمجلس الوطني الاتحادي.

وطالب ناخبون خلال اللقاءات والاجتماعات والجلسات التعريفية التي يقدمها المرشحون بأن تكون الوعود التي تطلق في الكثير من المجالس حقيقية وعملية يمكن ترجمتها على أرض الواقع وألا تكون مجرد شعارات وكلمات القصد منها جذب الناخبين لكسب أصواتهم، خلال أيام الانتخابات، خاصة وأنهم ينتظرون الكثير، من المرشحين، ويتمنون منهم النزول إلى الشارع والاستماع إلى آراء الجميع وأن يكونوا أمناء في نقل الصورة الحقيقية إلى المسؤولين. وأكد المواطن عبد الرحمن يعقوب أنه يجب على المرشحين أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية في العبارات والوعود التي يطلقها أغلبهم في الجلسات التعريفية، خاصة وأنهم سيكونون همزة وصل بين المواطن وصانع القرار خصوصاً في المرحلة المهمة القادمة.