اليوم الوطني لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو- بكين 2019 للبستنة



وجه سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية كلمة بمناسبة معرض إكسبو- بكين 2019 للبستنة قال فيها: "إن هذا اليوم هو مناسبة نجني خلالها ثمار الأسس العظيمة التي وضعها مؤسس أمتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" ونستعرض فيه ما بنته قيادتنا الرشيدة على تلك الأسس، ليتمثّل اليوم أمامنا تقنيات رائدة عالمياً للزراعة المستدامة في بيئة الإمارات الصحراوية".

وأضاف سعادته: "يعود الفضل أيضاً في هذه المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات العلمية في الدولة، والتي جعلت البحوث في مجال الزراعة المالحة والظروف الجافة من أوجه التميز العلمي التي تتمتع فيه الدولة، فما تجريه مؤسساتنا العلمية من اختبارات ميدانية على المحاصيل والأصناف، وتقنيات الري ومنهجيات الزراعة، تعد خطوات مبتكرة تبشر بمستقبل أخضر لجغرافيا الدولة."

واختتم سعادته كلمته قائلاً: "ومن الجدير بنا الإشارة هنا، إلى الاختيار الحكيم لقطاع الزراعة في الإمارات في التعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال، لا سيما بمجال زراعة الأرز بالمياه المالحة في الإمارات العربية المتحدة، الذي من شأنه تلبية احتياجات الأمن الغذائي لبلادنا ".