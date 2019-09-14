رجل الأعمال عبد الله أبو الشيخ يبني محفظة استثمارية قيمتها 1.5 مليون دولار لبدء تشغيل المنصّة...

بهدف تحريك عجلة التنمية وخلق فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنطلق المنصّة الرقمية الجديدة للأعمال تحت اسم "RIZEK" او "رزق"، بحجم استثمار مبدئي بلغ 1.5 مليون دولار أمريكي، أسهم فيه عدد من أبرز المستثمرين في المنطقة، ممّن دعموا الشركات الناشئة الأكثر نجاحاً فيها.

بحكم الخبرة المميزة لرجل الأعمال الأردني الشاب عبد الله أبو الشيخ – المؤسّس والرئيس التنفيذي للمشروع – فانه سيعمل على بناء فريق عمل مميز لتقديم افضل تجربة تقنية ذات امكانيات عالية، بالاضافة الى الاستثمار في استحداث افضل القدرات التكنولوجية في بناء المنصة وتقديمها للمستخدم النهائي بافضل وابسط صورة.

ومن الجدير بالذكر، أن عبد الله أبو الشيخ - المؤسّس والرئيس التنفيذي لـ "RIZEK" او "رزق" - يمتلك خبرة واسعة في زيادة العوائد الاستثمارية على رأس المال، وبناء شركات ذات نموّ مستقر، فقد استطاع إبرام العديد من الصفقات الناجحة بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار في مشاريع الطيران والطاقة والعقارات والبنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى في الوقت الراهن إلى توظيف كامل خبرته لإدارة منصّة "RIZEK" او "رزق"؛ لتصبح رائدة منصّات الأعمال عربياً وإقليمياً وعالمياً.

Abdullah Abu Sheikh - Founder RIZEK