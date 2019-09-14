الحفل السنوي الثاني لتوزيع جوائز إنترسك يحتفي بقادة القطاع خلال حفل عشاء حصري في دبي

نظّمت شركة ’ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط‘، الجهة المنظمة لمعرض ’إنترسك‘، يوم أمس (11سبتمبر) النسخة الثانية من ’جوائز إنترسك‘ خلال حفل عشاء حصري أقيم خصيصاً لتكريم أبرز الجهات الرائدة في قطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق والاحتفاء بإنجازاتهم الرائدة.

وشهد حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في قاعة ’بولروم‘ في فندق ’حبتور بالاس‘ بدبي، حضور أكثر من 250 ضيفاً. كما شهدت نسخة هذا العام من الجوائز تواجد 130 مشاركاً عبر 9 فئات مختلفة، مع مشاركات مميزة لشركات من حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان وموزمبيق وألمانيا وكندا وسنغافورة.

وبهذه المناسبة، قال سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ’ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط‘: "تُعتبر’جوائز إنترسك للأمن والسلامة والحماية من الحرائق‘ أهم الفعاليات التي تحتفي بالابتكار والتميز في قطاع الأمن والحماية من الحرائق الذي يعمل باستمرار من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعاتنا".

وخضعت المشاركات، التي تتوزع على خمس فئات في مجال الأمن وأربع فئات في مجال الحماية من الحرائق، لعملية تحكيم استمرت على مدى يومين، حيث طلبت لجنة التحكيم المستقلة من المشاركين النهائيين تقديم مشاريعهم ومنتجاتهم وإجراء مقابلة مباشرة للإجابة على مختلف أسئلة اللجنة حول مشاركاتهم.

وضمّت لجنة التحكيم قادة القطاع ومجموعةً من أبرز الخبراء من أهم الجهات مثل جامعة خليفة ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية SIRA والإدارة العامة للدفاع المدني-دبي وإعمار.



وكانت ’إجادة‘ الشركة الوحيدة التي تمكنت من الفوز بالجائزة ضمن فئتين مختلفتين، حيث حصدت الجائزة عن فئتي ’أفضل مشروع أمني للعام‘ و’أفضل منتج أمني مبتكر للعام‘. وحصدت الشركة الرائدة في مجال توفير حلول المجمعات المتكاملة للأصول العقارية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الجائزة عن عملها في مجال ترقية أنظمة المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة CCTVs في منطقة ’جميرا بيتش ريزيدنس‘ وتطوير خدمة أمنية روبوتية على التوالي.

وبهذه المناسبة، قالت زينب آل رحمة، مدير التسويق والعلاقات العامة لدى ’إجادة‘: "توفر الروبوتات الآن لقطاع الأمن ولعملائنا فرصة شراء أو استئجار الأصول التي من شأنها أن تعزز وتحسن مستوى وجودة الخدمات الأمنية المقدمة. وتمثّل هذه الروبوتات مثالاً ممتازاً عن استخدام وتوظيف أحدث التقنيات التي يمكن دمجها بكل سهولة في أي أنظمة أمنية قائمة. وبمجرد إتمام عملية الدمج، ستكمّل هذه المنتجات أي خطط أمنية يعتمدها العملاء في مشاريعهم".

ومن ناحية أخرى، تمكنت شركة الاستشارات الهندسية ’دبليو إس بي‘ من إضافة جائزة جديدة إلى الجائزتين التي حصدتهما خلال نسخة عام 2018، حيث حصدت الشركة الجائزة عن فئة ’أفضل مشروع للحماية من الحرائق للعام‘ تكريماً لعملها في مشروع ’ذا وارف‘ في جزيرة ’بلوواترز‘.

ومن جانبه، قال ألكسندر كاستيلانوس، المستشار في شركة ’دبليو إس بي‘: "يمثّل هذا المشروع اتجاهاً مختلفاً عن مشاريع الحماية من الحرائق في الأبنية فائقة الارتفاع وناطحات السحاب، إذ أنه يقدم عناصر فريدةً لاستراتيجية مكافحة الحرائق والسلامة ينبغي أن تؤخذ بالحسبان.

Advertisements

وفي ظل تركيز المشروع على توفير أفضل المستويات لتجربة المشاة ونظراً لطبيعته كمنطقة ذات تصميم منخفض الارتفاع، استفادت استراتيجية مكافحة الحرائق من هذا العنصر التصميمي بهدف التعامل مع عناصر السلامة مثل الوصول إلى خدمات الإطفاء والإخلاء التدريجي وبدء عمليات الإخلاء، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التصميم والسماح بتحقيق أعلى درجات الكفاءة مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة".

وبالإضافة إلى فئات الجائزة المكررة من نسخة العام الماضي، شهد حفل توزيع الجوائز إطلاق فئات جديدة مثل جائزة ’أفضل مشروع إنساني للعام‘ التي حصدتها ’مجموعة سيكورو‘ Sicuro تكريماً لعملها المميز في وضع استراتيجية الاستجابة للأزمات والتشغيل في دولة موزمبيق.

وتمكّنت شركة ’ماكسيس سيستمز‘ Maxxess، المزوّد الرائد لأنظمة الإدارة الأمنية، من حصد الجائزة عن واحدة أخرى من الفئات الجديدة وهي ’أفضل شركة في مجال تكامل النظم للعام‘ تكريماً لعملها في مشروع جزيرة ’بلوواترز‘.

وبهذا الصدد، قال لي كوبلاند، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ’ماكسيس سيستمز‘: "وقع اختيار مشروع جزيرة ’بلوواترز‘ على منصة الإدارة الأمنية ’إي-فيوجن‘ eFusion، وتستخدم هذه المنصة برمجيةً متعددة الاستخدامات وقائمة على تكنولوجيا مفتوحة لا تحتاج لأي عمليات تكامل معقدة أو مخصصة. وقد استفاد هذا المشروع من ميزة توفير التكاليف التي توفرها المنهجية التجميعية النموذجية. وتوفر هذه المنهجية أقصى درجات الحرية على مستوى دمج وتخصيص وتكييف الأنظمة الأمنية لتلبية الاحتياجات الحالية والتعامل مع المخاطر الطارئة".

وأضاف كوبلاند: "وبالتالي، فإن هذه التكاليف المخفضة لا تنطبق فقط على عملية التنفيذ الحالية، بل تشمل أيضاً التعديلات المستقبلية المحتملة التي سيتم إجراؤها بصورة أسهل بكثير.

وتُعتبر الحلول الجاهزة التي تعتمد مبدأ التوصيل والتشغيل أقل تكلفةً من الحلول المخصصة، وتتكامل منصة ’إي-فيوجن‘ بالفعل مع أكثر من 60 تقنية أمنية رائدة، وتتم إضافة المزيد من هذه التقنيات بصورة مستمرة".

وستنعقد الدورة الثانية والعشرين من معرض ’إنترسك‘ خلال الفترة الممتدة بين 19-21 يناير 2020 على أرض مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1300 جهة عارضة من 59 دولة، لتغطي أقسام المعرض السبعة الرئيسية: الأمن التجاري والحرائق والإنقاذ والأمن الوطني والشرطة والأمن المادي وأمن النطاقات والسلامة والصحة والأمن الرقمي والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

الفائزون بجوائز إنترسك 2019

فئات الحرائق:

أفضل مشروع للحماية من الحرائق للعام: شركة ’دبليو إس بي‘، مشروع ’ذا وارف‘ في جزيرة ’بلوواترز‘

أفضل نظام إنذار لاكتشاف الحرائق للعام: شركة ’آر بي إم ايه نتوركس‘، نظام إنذار الحريق الذكي ’هاسانتوك‘

أفضل نظام لإخماد الحرائق للعام: شركة ’نافكو‘، NAFFCOInert - نظام الغاز الخامل IG01, IG41, IG55, IG100

أفضل منتج مبتكر للحماية من الحرائق للعام: شركة Waterfall Pumps Manufacturing، نظام WF Fire Pump House نظام مسبق التجهير للحماية من الحرائق.

فئات الأمن:

أفضل مشروع أمني للعام: شركة ’إجادة‘، ترقية أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV في منطقة ’جميرا بيتش ريزيدنس‘

أفضل منتج في مجال التحكم بالوصول للعام: شركة ’أولمان آند زاكر‘ UHLMANN & ZACHER، نظام الوصول المزود بتقنية بلوتوث

أفضل نظام للمراقبة بالفيديو/ كاميرات مراقبة للعام: شركة ’أكسيس كوميونيكيشنز، كاميرا المراقبة الشبكية المتحركة AXIS Q6215-LE

أفضل منتج أمني مبتكر للعام: شركة ’إجادة‘، خدمة الأمن الروبوتية

أفضل شركة في مجال تكامل النظم للعام: شركة ’ماكسيس سيستمز‘، حل مستدام وقابل للتطوير في جزيرة ’بلوواترز‘.

أفضل مشروع إنساني للعام: مجموعة ’سيكورو‘، استراتيجية الاستجابة للأزمات والتشغيل في موزمبيق