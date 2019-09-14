جوائز "الإيمي" الدولية للمرة العاشرة في أبوظبي

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة المرحلة النصف نهائية من جائزة "الإيمي" الدولية والتي تنظمها مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي للسنة العاشرة على التوالي، وذلك يوم السبت الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري في فندق ومنتجع رويال إم أبوظبي.

ويأتي اختيار الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية المسؤولة بتقديمها جوائز الإيمي دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من المحطات الهامة من الجائزة. يأتي ذلك لموقعها الاستراتيجي والمكانة التي تحتلها في صناعة المحتوى الإعلامي والفني الرائد والمتميز في المنطقة، إلى جانب النجاحات السابقة طوال السنوات العشر الماضية لمجموعة بيراميديا في تنظيم هذا الحدث العالمي، والذي يضاف لرصيدها الطويل من الأعمال والنجاحات العالمية والتي حجزت من خلالها مكانتها في المراكز الأولى على منصات الجوائز المحلية والدولية في مجال الإعلام والبرامج التلفزيونية وتنظيم أكبر الأحداث والفعاليات.

وقد أعربت الإعلامية وسيدة الأعمال الإماراتية د. نشوة الرويني، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا عن سعادتها في استضافة هذا الحدث الفني الرائد، قائلة: " إنه لشرف لنا أن نكون جزء من هذا الحدث العالمي الضخم مرة أخرى الذي نحرص دوماً على تقديمه بالشكل الذي يليق بحجمه ويعكس مدى الاحترافية التي نتمتع فيها في بيراميديا، والذي سيسهم في تشجيع صنّاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي للترويج لأعمالهم الفنية المحلية والإقليمية عالمياً. كما تعد جوائز " الإيمي " الدولية فرصة بنّاءة لتعزيز دور ومكانة إمارة أبوظبي على الخريطة الإعلامية العالمية."

وعن اختيار لجنة التحكيم قالت الرويني: " نحرص في كل عام اختيار نخبة من نجوم الوطن العربي ليكونوا ضمن اللجنة التحكيمية لما لهم من خبرات شهدت على أدائهم الفني المتميز ومواهبهم الإبداعية خلال السنوات الفائتة. فقد تميزت لجنة التحكيم هذا العام بحضور ألمع نجوم الفن ممن ساهموا بأعمالهم الفنية القيمة في تعزيز مكانة الفن وقيمته المحلية عالمياً"

ومن جانبها قالت تريسي أوليفر، ممثلة الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية:" نحن نتطلع إلى عقد المزيد من الفعاليات القادمة لجوائز "الإيمي الدولية" في المرحلة النصف النهائية التي تستضيفها د. نشوة الرويني وفريق عملها المتميز في العاصمة أبوظبي، فالجولات النصف نهائية جزء لا يتجزأ من عملية التحكيم النهائية لمسابقة جوائز " الإيمي " الدولية."

يعتبر تنظيم المرحلة قبل النهائية من هذه الجائزة الدولية نجاح آخر لمجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي يضاف إلى ما سبقها من برامج جماهيرية استطاعت تغيير خارطة الإعلام والتلفزيون في العالم العربي وذلك من خلال أهم برامج المسابقات كبرنامج شاعر المليون وأمير الشعراء والاختيار، والزمن الجميل، إضافة إلى البرامج التي تعنى بالأسرة والمجتمع مثل صباح الدار، وعندما يأتي المساء، والعشرات من البرامج والأفلام الوثائقية، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والأحداث العالمية.

عن شركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي

تقدم شركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي باقة من الخدمات الإعلامية واسعة النطاق تمتد لتشمل جميع المجالات الإعلامية بدءً من التقنيات المتعلقة بالبرامج التلفزيونية، وصناعة الأفلام، والتغطيات الصحفية، وتنظيم وتغطية الفعاليات، والاستشارات الإعلامية والعلاقات العامة، وصولاً إلى الإعلان والحملات التسويقية.

تعد بيراميديا الحائزة على عدة جوائز دولية إحدى شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ذات أداء عالمي متميز لما لها باع طويل في إنتاج كل ما هو جديد ومبتكر. كما أنها من الشركات الرائدة لاعتبارها شريك أساسي في الاستشارات والإنتاج الإعلامي ولتوافر نخبة من المصممين والكفاءات الحائزين على جوائز عالمية ضمن فريق عملها المتخصص ما جعلها تشكل مرآة للتنوع الثقافي والحضاري في المنطقة.

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حول الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية

تعد الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية واحدة من أهم المنظمات والهيئات المعتمدة دولياً من الجهات المعنية بصناعة التلفزيون، كما تُعد أحد المرجعيات الرسمية والدولية المتخصصة في صناعة التلفزيون.

تأسست الأكاديمية عام 1969، وتضم أعضاء من نحو 60 بلداً وأكثر من 500 شركة عالمية، في جميع قطاعات صناعة التلفزيون، والإعلام الرقمي، وصُناع الإعلام والترفيه. وتضم صُناع الإعلام والترفيه الذين يجتمعون لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا المشتركة وتعزيز استراتيجيات جديدة للتنمية المستقبلية لنوعية البرامج التلفزيونية العالمية.

وتقدم الأكاديمية سنوياً مجموعة من الجوائز منها جائزة إيمي الدولية للتلفزيون، ومهرجان جوائز "إيمي جالا الدولية" في مدينة نيويورك، وكذلك جوائز إيمي الدولية للأعمال الرقمية وجوائز "الإيمي" الدولية للأطفال بالاشتراك مع الـMIPTV. إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الهامة مثل "يوم الأكاديمية العالمي" الذي يُخصص لاجتماع أعضاء الأكاديمية من جميع أنحاء العالم.



حول فندق ومنتجع رويال إم:

رويال إم هو سلسلة فخمة من الفنادق التي تتمركز في مواقع استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصنّف من فئة الخمس نجوم. يمتاز فندق ومنتج رويال إم أبوظبي بموقعه الاستراتيجي الذي يقع في قلب العاصمة أبو ظبي تحديداً في مارينا البطين، حيث يوفر موقعه سهولة الوصول إلى شاطئ الكورنيش بالإضافة إلى مجموعة من مراكز التسوق المتنوعة.

يقدم فندق ومنتجع رويال إم خدمات ووسائل راحة على مستوى عالمي يليق بخدماته المميزة التي يزودها لرواده، حيث يوفر أماكن إقامة أنيقة مع إطلالات خلابة على الواجهة البحرية. يضم 225 غرفة وجناح فخم تم تصميمها بذوق رفيع وتجهزيها بوسائل راحة عصرية. يوفر فندق ومنتجع إم رويال أنشطة متنوعة كمركز متطور للياقة البدنية ومرافق مخصصة للسبا كما يحرص على تقديم أطباق متنوعة وفريدة تجعل رواده يعيشون أقصى درجات الراحة والترفيه داخل أروقته كما يحرص على تقديم أطباق متنوعة وفريدة من خلال توفير تجارب الضيافة العربية الفخمة بما يتماشى مع القيم الثقافية.

إن التصميم البحريّ الملهم والفن المعماري الحديث إضافة إلى الفيلات الخاصة المصممة بعناية فائقة في فندق رويال إم تشكل تجربة منتظرة فريدة، ليحظى الزوار بتجربة مميزة حيث أنّ ردهة الفندق بأعمدتها الخلابة ومنظرها البحري تعكس النمط الأنيق له.