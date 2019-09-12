"طرق دبي" تنجز 180 ألف معاملة عبر أجهزة 7/24 الذكية في 7 شهور

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن أنظمة تقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة وطوال الأسبوع، أنجزت، منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي، 178 ألفاً و9 معاملات، تمثلت بأجهزة الخدمة الذاتية، والكاونتر الذكي "I Counter " ومركز الاتصال 8009090 .

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن الهيئة تسعى دائماً إلى المساهمة الفعّالة في تعزيز مبادرة حكومة دبي "المدينة الذكية"، وتجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، وذلك من خلال حرصها على توفير الوقت والجهد للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم دون تدخل بشري، لذا وفرت أجهزة تعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام تتضمن أجهزة الخدمة الذاتية والكاونتر الذكي "I COUNTER " وذلك في 7 مراكز خدمة هي أم رمول، وديرة، والبرشاء، والمنارة، والكفاف، ومبنى الهيئة الرئيس، وتسجيل، وإن هذه الأجهزة أنجزت 168 ألفاً و157 معاملة تمثلت بالاستعلام ودفع المخالفات، وخدمات ترخيص المركبات والسائقين، وإصدار الشهادات، وغيرها، فضلاً عن مركز الاتصال 8009090 ، الذي أنجز 9 آلاف و852 معاملة تركز معظمها في طلب تجديد ملكية مركبة، وتجديد رخصة سواقة، ودفع المخالفات، وتبديل ملكية مركبة، وبدل تالف/فاقد رخصة سواقة، واسترجاع الرقم السري لبطاقة نول.

وأضاف: إن الهيئة تدعم من خلال مبادراتها استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الرامية إلى تحويل دبي إلى حكومة رقمية بالكامل بحلول العام 2021، وإنها في هذا الإطار وفرت 22 جهاز خدمة ذاتية في 18 موقعاً إلى جانب 14 كاونتراً ذكياً في قوارب الفيري وعدد من مراكز إسعاد المتعاملين، وهو عبارة عن جهاز خدمة ذاتية مُصغّر، ويهدف إلى تقليل الضغط على أجهزة الخدمة الذاتية الكبيرة المألوفة، وهو ينجز نفس الخدمات التي يقدمها الأخير لكن دون الدفع النقدي وطباعة المعاملة، وأنه تم وضع خطط لتركيب 700 جهاز في أسطول مؤسسة تاكسي دبي، وعدد من مراكز إسعاد المتعاملين، ومزودي الخدمة، والأماكن العامة مثل "المولات"، وهو يعمل بخمس لغات هي العربية، والإنجليزية، والأردية، والمالايالامية، والصينية، داعياً متعاملي الهيئة إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية من خلال استخدام أجهزة الخدمة الذاتية والكاونترات الذكية ومركز الاتصال، إلى جانب التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني.

