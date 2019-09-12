الإمارات تشارك بمعرض «بيزنكس» بالقاهرة

أعلنت إدارة المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، عن تفاصيل الدورة الثانية خلال مؤتمر صحفي أُقيم أمس (الأحد) بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة .



وخلال المؤتمر الصحفي قال الشيخ د. أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار العقاري ومقرها المغرب العربي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن جمهورية مصر العربية شريك تجاري استراتيجي رئيسي مع دولة الإمارات في المنطقة العربية، وأن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغت نحو 6.5 مليار دولار، تغطي عددا من القطاعات الاقتصادية في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية وغيرها.



وأعرب «آل سودين» عن اعتزازه بصفته رجل أعمال إماراتي بمشاركته للعام الثاني على التوالي بمعرض «بيزنكس 2019 »، باعتبار المستثمرين الإماراتيين في طليعة الدول العربية المشاركة والحريصة على ضخ استثماراتها بمصر، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر تتجاوز 877 شركة في 15 مجالا من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتنمية وتعميق حجم التعاون بين البلدين.

وأشار الى أنه يشارك في هذا المعرض الغرف التجارية لأبوظبي والشارقة والفجيرة



من جانبه قال مروان عبد الرازق رئيس مجلس إدارة «بيزنكس» للإستشارات، إن المعرض سيشهد هذا العام العديد من المفاجآت أهمها الشراكة مع وكالة بي او دي الاعلانية الشريك الرسمي ، والبنك



الأهلى المصري كشريك استراتيجي، بالاضافة لمضاعفة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع .



وأضاف خلال وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المعرض هذا العام، أنه سيشارك بالمعرض نحو 300 علامة تجارية دولية، كما يوفر فرصا غير محدودة للمستثمرين والمعارضين للتوسع والنمو محليا وعالميا.



وأوضح عبد الرازق أن الدورة الثانية ستضم 250 عارضا، 17 بنكا، وسيتم خلاها تنظيم45 ندوة، ومن المتوقع استقطاب ما بين 12-15 ألف زائر.



ونوه بأن مستوى المشاركة هذا العام ارتفع عن الدورة السابقة للمعرض، حيث يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بمشروعاته، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعات، والمجالس التصديرية، والغرف التجارية، وعدد كبير من البنوك والشركات العقارية الكبرى.



وذكر أن المعرض يشمل هذا العام أجنحة جديدة لتلبية احتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة بما في ذلك جناح التصدير والجناح الدولي وجناح الأعمال الحرة والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى المنطقة التجارية والمنطقة الحكومية ومنطقة العقارات الإدارية والتجارية، والمنطقة المصرفية والمالية، ومنطقة الخدمات والمرافق.



ونوه بأن المعرض يقدم مسابقة الشركات الناشئة والتي تتيح للشركات الناشئة فرصة عرض مشروعها أو فكرتها أمام لجنة من خبراء القطاع التكنولوجي ومستثمرين ومئات من صناع القرار وذلك بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.



في ذات السياق قال جورج متري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، أن بيزنكس 2019 سيحتضن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية للقرى الأكثر احتياجا في مصر وإيجاد برامج تحويلية وتدريبية لدخولها إلى سوق العمل سواء كعماله أو كأصحاب اعمال لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.



وقال وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تشارك للعام الثاني على التوالي في بيزنكس للاستفادة من دوره فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.



وأضاف أن المعرض يتميز بأنه يجمع بين عدة قطاعات مالية وبنكية وجمعيات أعمال وجهات حكومية.







وتابع: أن نسخة العام الحالي ستتضمن تنظيم الأكاديمية لورش عمل لتوفير وإضافة مهارات جديدة تخص التسويق والتمويل لرواد الأعمال، مشيرا إلى أن هناك نقص كبير في المعلومات المتعلقة بتلك الجزئية لدى العاملين في هذا السوق.



ولفت إلى أنه سيتم التركيز على نشر آليات التسويق والتمويل والتعريف بالأدوات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن الأكاديمية أنشأت حاضنات لريادة الأعمال، منها حاضنة للوجستيات، وأخرى للسياحة، مضيفا أن الاكاديمية ستنظم رالي العرب لريادة الأعمال في دولة البحرين للتنافس بين رواد الأعمال من مختلف الدول العربية.

