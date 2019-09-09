تعيين مدير تنفيذي جديد للمبيعات والتسويق بفندق بارك حياة أبو ظبي

أعلن فندق وفلل بارك حياة أبوظبي في السعديات عن تعيين السيدة كلوديا فنتوريني كمساعد جديد للمدير التنفيذي للمبيعات والتسويق.

والتي تتمتع بأكثر من 25 عاماً من الخبرة المُتخصّصة في المنشآت الفاخرة وإدارتها، كما ان لديها خبرة واسعة لإدارة العلامات التجارية وتطوير الأعمال في صناعة الضيافة.

ورحبت السيدة دوريس هيشت، المدير العام لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي بهذا التعيين قائلة: "يسعدنا أن نرحب بكلوديا في عائلة فنادق حياة. إن سجلها الحافل في القيادة القوية وتحقيق العائدات يجعلها ميزة كبيرة لفريقنا. نحن على ثقة من أن المهارات القيادية التي تتمتع بها ستستمر في التأكيد على مكانة بارك حياة أبوظبي كواحدٍ من الفنادق الرائدة في ابوظبي . "

من جانبها قالت السيدة كلوديا فنتوريني، "يسرني أن أكون جزءاً من فريق بارك حياة أبوظبي الرائع، وأطمح إلى إنشاء بيئة موجهة نحو تحقيق الأهداف لزيادة تطوير العلامة التجارية كلاعب تنافسي رئيسي في صناعة الضيافة. "

وقد شغلت كلوديا سابقاً العديد من المناصب البارزة في عدد من الفنادق الشهيرة في أوروبا وإفريقيا ومنطقة الخليج، وكان لها دور أساسي في نجاح كلٍّ من هذه الفنادق.

ومن الجدير بالذكر أن السيدة فينتوريني حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق من Ceria-Ipiat، بروكسل في بلجيكا، وتتقن اللغات اللوكسمبرجية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية. ومن خلال دورها الجديد، ستشرف كلوديا على جميع المبادرات في الفندق بما في ذلك زيادة إيرادات الفنادق إلى أقصى حد اعتماداً على الاستراتيجيات الموجّهة نحو تحقيق النتائج واستكشاف فرص الأعمال من خلال الفعاليات لتطوير تجارب جديدة للضيوف.