كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أفضل المناطق لشراء العقارات بأسعار معقولة في دبي هذا العام؟

إذا كنت ترغب بشراء عقارات سكنية رئيسية في دبي، فهذا هو أفضل وقت للحصول على أفضل الصفقات، وفقًا لمؤشر سافيلز وورلد سيتيز برايم السكني (النصف الأول من عام 2019).

وهبطت أسعار العقارات الرئيسية في دبي بنسبة 20 في المائة في السنوات الخمس الماضية بسبب المستويات العالية من الإمدادات الجديدة وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما جعل الإمارة ثالث أكبر الأسواق بأسعار معقولة في مؤشر لشراء العقارات السكنية الرئيسية.

ويذكر التقرير كذلك أن دبي هي رابع أفضل مركز عالمي لعائدات الاستثمار (4.6 في المائة) عندما يتعلق الأمر بعائدات الإيجار السكنية الرئيسية.

ويقول سوابنيل بيلاي، الباحث المشارك في قسم الشرق الأوسط في سافيلز: “أصبح شراء عقار سكني رئيسي الآن أقل تكلفة بكثير بسبب انخفاض تكاليف المعاملات وانخفاض الأسعار عمومًا مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى، ويدفع المستثمرون أقل للحصول على مواصفات من الدرجة الأولى. كذلك، فإن عوائد الإيجار القوية تعني أن المستثمرين على المدى الطويل يمكن أن يحققوا عوائد سنوية قوية. ”

ووفقًا لأرقام “Luxury Property”، انخفضت أسعار الفلل الراقية في نخلة جميرا بنسبة 17 في المائة من 285555 درهمًا للمتر المربع في عام 2014 إلى 23752 درهمًا هذا العام، في حين انخفضت أسعار الشقق بنفس المعدل من 20.736 درهمًا للمربع متر في عام 2014 إلى 17154 درهم هذا العام.

Advertisements

وشهدت تلال الإمارات ومرسى دبي انخفاضا حادا بنسبة 28.3 في المائة. بدءًا من 28،095 درهمًا للمتر المربع في عام 2014، تصل أسعار فلل تلال الإمارات الآن إلى حوالي 20،154 درهم للمتر المربع، وانخفضت أسعار مرسى دبي الآن إلى 13،774 درهم إماراتي للمتر المربع.

ونما سوق الرفاهية بنسبة 3.24 في المائة خلال الربع الماضي إلى 10.6 مليار درهم، وفقًا لتحليل لوكشبيتات ، حيث سجلت أرابيان رانشز 1 وجميرا للجولف وعقارات وسط دبي أعلى زيادة في حجم المعاملات بنسبة 45.5 في المائة و 42.14 في المائة و 40.49 في المائة على التوالي، بحسب غلف نيوز.

وتقول ميشيل ليدارد، أخصائية المبيعات الفاخرة في Luxhabitat “بينما نتوقع أن يستمر سوق العقارات في الانخفاض بشكل معتدل في نهاية عام 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى العرض والتباطؤ في نمو أكبر القطاعات الاقتصادية، فإننا نتوقع طلبا قويا على هذه العقارات”.