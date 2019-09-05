كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم SUSHISAMBA قريباً في دبي

من المنتظر أن يفتتح مطعم SUSHISAMBA الجديد في دبي أبوابه في العام المقبل، وسيحتل الطابق 51 من برج النخلة.

ويعد SUSHISAMBA واحداً من أهم المطاعم في لندن وميامي وأمستردام، وقد أعلن للتو أن SUSHISAMBA من المقرر افتتاحه في دبي في عام 2020.

وسيفتتح المطعم المدهش في الطابق 51 من برج النخلة وهو قيد الإنشاء حاليًا ويرتفع 240 متر فوق نخلة جميرا.

ويقدم المطعم مزيجًا من المأكولات اليابانية والبرازيلية والبيروفية. بالإضافة إلى الأطباق المتميزة، سيتمتع ضيوف SUSHISAMBA Dubai أيضًا بمناظر لا تصدق على أفق النخلة والخليج العربي وأفق مرسى دبي.

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وعلى الرغم من أنه ليس لدينا أي فكرة عن الشكل الذي سيبدو عليه المكان، فإذا فروع لندن وأمستردام تعد بتجربة مرئية مميزة، بحسب موقع واتس أون.

وسوف يشكل SUSHISAMBA جزءًا من ثلاثة طوابق على السطح مع مجمع الترفيهي في الجزء العلوي من برج النخلة، إلى جانب حمام سباحة لا متناهي في الطابق 50 ومنصة مراقبة في الطابق 52 تدعى The View.

ويرتبط فندق Palm Tower مباشرة بمول نخيل، والذي سيفتتح في وقت لاحق من هذا العام ويضم مجموعة من خيارات تناول الطعام على السطح وأكثر من 300 متجر.