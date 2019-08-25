الامارات | عامل يقتل زميله بعد تغريمه 20 درهما

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقتل زميله بعد تغريمه 20 درهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل نظافة أسيوي قتل زميله عمداً بأن سدد له ثمان طعنات نافذة متتالية في صدره وبطنه بسكين أخفاها في بنطاله، بعد أن وقّع مسؤوله المباشر غرامة عليه وخصم 20 درهما من راتبه، فانتقم من زميله لأسباب غير معروفة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد الى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي يفيد بتعرض شخص لطعن بسكين في مجمع سكني على شارع دبي العين، وبوصوله شاهد المجني عليه ملقى على الأرض والدماء تسيل من جسمه بغزارة وكان لا يزال على قيد الحياة ويرتجف فحضرت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى لكنه توفي متأثراً بإصاباته.

وأضاف أنه شاهد المتهم خارج الغرفة وأرشد إليه حارس الأمن، مشيراً إلى أن المعتدي، كان يبدو عليه الارتباك والخوف وينظر بطريقة غريبة، فسأله ما إذا كان اعتدى على المجني عليه لكنه لم يرد وظل يحدق إليه، فطلب من الحارس سؤاله بلغته، وأخيراً اعترف بأنه ارتكب الجريمة، ثم رفع قميصه وكشف عن سكين يضعها أسفل البنطال، فتحفظ عليه وتم نقله إلى مركز الشرطة المختص.

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وقال مشرف سكن العمال الذي شهد وقوع الجريمة إنه كان على رأس عمله وشاهد المتهم يدخن السجائر في غرفة غسل الملابس، فطلب منه مرافقته إلى مكتبه وخالفه على فعله بتوقيع غرامة 20 درهما عليه، وأخبرها بأنها سوف تخصم من راتبه.

وأضاف أنه بعد حوالي خمس دقائق تقريباً سمع صوت صراخ وشاهد المجني عليه في الممر يستغيث وينزف بغزارة من بطنه، فسأله عن الفاعل لكنه لم يستطع الرد بسبب إصابته وكان المتهم موجوداً في المكان ذاته لكنه لم يتحدث معه لأنه كان منشغلاً بالمجني عليه، فاصطحب المجني عليه إلى المكتب وجعله ينام على الأرض، فاتصل بالشرطة والإسعاف، وبعد حضورهم تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وحضر رجال الشرطة وبحثوا عن المتهم الذي أقر بجريمة القتل وكشف عن سكين كان يخفيه أسفل بنطاله.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة انه سدد طعنات متتالية إلى المجني عليه وأرشد عن الأداة التي استخدمها، لكن لم تكشف التحقيقات عن دوافعه تجاه الجريمة، لكنها وقعت مباشرة بعد أن أبلغه مسؤوله توقيع غرامة 20 درهماً عليه.