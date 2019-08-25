الامارات | شخص يقتل ابن عمه بمساعدة شقيقه

شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يقتل ابن عمه بمساعدة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة قتل ابن عمهم طعناً بالسكين، إذ أقدم المتهم الأول على طعن ابن عمه بظهره بمساعدة شقيقه، ما أدى إلى وفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية لشهر أبريل الماضي عندما نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه أبن عمه، بسبب خلافات شخصية وأسرية منها الزنا مع أحد أفراد أسرة المتهم، ما أدى إلى تطور المشاجرة إلى اعتداء وضرب، ما جعل المتهم يقوم بطعن المجني عليه بالسكين بظهره بطعنة نافذة أدت إلى وفاته، حيث اعترف بقتل أبن عمه بمساعدة شقيقه في النيابة والشرطة خلال التحقيقات الأولية بعد الاعتداء المتبادل بالأيدي الذي حصل بين جميع الأطراف.

وواجهت لمحكمة المتهم الأول بالتهمة المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال إنه تشاجر مع المجني عليه بتاريخ الواقعة ولكنه لم يقم بقتله، ولا يعرف من قام بقتله، مشيراً إلى أن شقيقه خارج الدولة حالياً.

Advertisements

وتابع بأن سبب الشجار خطأ ارتكبه المجني عليه مع أحد أفراد أسرته "الزنا"، ما جعله يثير حفيظته ويعتدي عليه، إذ كان الاعتداء متبادل بالأيدي، ولكنه لم يقتله ولا يتذكر ما حصل يوم الواقعة، مشيراً إلى أنه اعترف في تحقيقات النيابة والشرطة بسبب الخوف.

وطلب المحامي الدفاع سماع أقوال الشهود، فيما طلبت النيابة إدانة المتهم.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 23 سبتمبر المقبل لسماع أقوال الشهود والتحري عن أولياء الدم لمعرفة طلباتهم من المتهم.