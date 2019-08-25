كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا ينفق أولياء الأمور هذا العام أقل على العودة للمدارس في الإمارات؟

قال أولياء الأمور إنهم ينفقون أقل أو بنفس القدر الذي كانوا ينفقوه العام الماضي على حاجات أطفالهم للعودة إلى المدارس وذلك بسبب بعض العوامل كالمنافسة بين تجار التجزئة والصفقات عبر الإنترنت – وميزانيات العملاء – مما يجعل الأسعار تحت السيطرة.

وبدأ الآباء في شراء اللوازم المدرسية حيث ستفتح مدارس الإمارات اعتبارًا من 2 سبتمبر.

وفي العام الماضي، ارتفعت الأسعار بشكل عام بنسبة 5 في المائة بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على معظم المنتجات، بما في ذلك اللوازم المدرسية.

وهذا العام ، كما يقول الآباء، فإن الأسعار أصبحت أكثر بأسعار معقولة، حيث يجذب تجار التجزئة العملاء بخصومات أعمق وحزم كومبو.

يقدم بعض تجار التجزئة أيضًا فرصًا للفوز “بمنح دراسية” تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدراهم مقابل حد أدنى للإنفاق، والذي قد يصل إلى 100 درهم، بحسب غلف نيوز.

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وقام العديد من تجار التجزئة بإنشاء أقسام كبيرة تحت عنوان “العودة إلى المدرسة”، لتسهيل شراء جميع أنواع اللوازم المدرسية من منطقة واحدة.

بعض أولياء الأمور، مثل ريشمي بابو، يطلبون اللوازم عبر الإنترنت بدلاً من التسوق في متاجر مادية لتوفير المال. وقالت إنها وفرت 30 في المائة على حقيبة تحمل علامة تجارية معروفة.

وتقول ريشمي “نحن نبحث عبر الإنترنت عن صفقات للتسوق للعودة إلى المدارس، وهناك خصومات حقيقية عبر الإنترنت. قبل عامين، ربما لم يكن الحال كذلك. ولكن الآن هناك خصومات حقيقية. كنت سعيدة جدًا بعملية الشراء التي قمت بها وتم توصيل طلبي مجانًا في اليوم التالي. أعتقد أن المزيد من الآباء مثلي يتسوقون الآن عبر الإنترنت”.