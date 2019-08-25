الامارات | سلطان النيادي: طاقم المهمة الفضائية يجري تجارب مع اقتراب الانطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النيادي: طاقم المهمة الفضائية يجري تجارب مع اقتراب الانطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بأن الطاقمان الرئيسي والاحتياطي لمهمة الفضائية إلى المحطة الفضاء الدولية، "يجريان العديد من التجارب، مع اقتراب موعد المهمة، وذلك في مركز يوري غاغارين، لمقارنة النتائج قبل وبعد المهمة".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن "الاختبارات هذا الأسبوع شملت التوازن، والتكيف الحسي، والتحكم بالحركة وغيرها".

قال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي: «مهمتي للفضاء تمثل علامة فارقة بالنسبة لي شخصياً ولبلدي وللمنطقة العربية بأسرها بشكل عام، وهذه المهمة هي مجرد بداية لخطط الإمارات لغزو الفضاء».

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وسينطلق فريق رواد الفضاء الأساسي، وبينهم هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز أم أس 15» من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان يوم 25 سبتمبر المقبل، حيث سيقضون 8 أيام على متن المحطة.

ويتكون الفريق من هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي وجيسيكا مير، رائدة الفضاء الأميركية وأوليج سيربوشكا، رائد الفضاء الروسي.