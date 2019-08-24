متعة التسوق مع باص المدرسة الأصفر في "دبي مول"

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، يستعد دبي مول للموسم الجديد من خلال تقديم الفرصة لأولياء الأمور والطلاب لاقتناء جميع احتياجاتهم من مكان واحد، بالتزامن مع تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والإبداعية المميزة.

وتعود سوق باص المدرسة الأصفر المؤقتة إلى الطابق الأرضي بالقرب من قاعة "السوق"، لتقدم خيارات واسعة من منتجات العلامات التجارية المفضلة للأطفال مثل غاليري لافييت، أديداس، أندر آرمور، ماركس آند سبنسر، كيبلنغ، كريتس آند سكيب هوب، بابلوسكي، بوتيري بارن كيدز، تافولا والكثير غيرها. كما يقدم العديد من المتاجر خدماتهم المتخصصة لتناسب مختلف الاحتياجات المتعلقة بمستلزمات العودة إلى المدرسة.

كما تعاون "دبي مول" أيضاً مع "تشيكي مونكيز" لتقديم أنشطة تفاعلية على متن باص المدرسة الأصفر، بما في ذلك تلوين السيراميك وعروض الدمى والرقص وأنشطة إعادة التدوير والفنون والحرف والألعاب، ليستمتع الأطفال بأوقات مفعمة بالمرح والترفيه قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ولإضفاء المزيد من البهجة، يمكن للأطفال التوجه إلى قاعة "النجمة" والاستمتاع بكشك الصور الخاص بـ "ريل سينما" في الطابق الأرضي مقابل "دبي أكواريوم"، وتمضية أوقات مفعمة بالأجواء السينمائية الرائعة، والتقاط الصور التذكارية احتفالاً ببدء عام دراسي جديد.

لا تفوتوا فرصة التقاط الصور مع باص المدرسة الأصفر ومشاركتها عبر "انستغرام" باستخدام الوسم #TDMbacktoschool للفوز بالعديد من الجوائز المميزة.

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كونوا على موعد مع أروع الأجواء العائلية في "دبي مول" وتسوقوا لمختلف احتياجاتكم واستفيدوا من أفضل العروض والخدمات.

الحدث: عروض العودة إلى المدرسة في "دبي مول"

الموعد: لغاية 31 أغسطس

التوقيت: ساعات عمل "دبي مول" (10 صباحاً إلى منتصف الليل)

المكان: "دبي مول"