محمد بن زايد وماكرون: دعم جهود الاستقرار والتنمية في العالم

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والرئيس إيمانويل ماكرون خلال الاتصال، علاقات الصداقة المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

يأتي الاتصال الهاتفي قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. وبحث سموه والمستشارة الألمانية خلال الاتصال الهاتفي، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا.

واستعرض الجانبان تطورات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه والمستشارة الألمانية حرصهما المشترك على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لفتح آفاق أوسع للعمل المشترك، في ظل توافر الإرادة السياسية والمقومات المتنوعة لدى البلدين.

وشددا على ضرورة الحفاظ على أسس الأمن والاستقرار والسلم إقليمياً وعالمياً، وتغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي تشهدها عدة مناطق.

يأتي اتصال مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في ظل التحضيرات الجارية لانعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية غداً، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، خاصة في الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم.