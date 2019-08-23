710 منح دراسية للمتفوقين من هيئة كهرباء ومياه الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قوائم المنح الدراسية التي تقدمها الهيئة إلى 710 من الطلاب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة، في عام 2019,2020.

وقد وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الهيئة أيضا لتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للمنطقة الصناعية الجديدة في مدينة كلباء. وبدأت الهيئة على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات للمباني من شبكة الضغط المنخفض في المنطقة لحين إنشاء محطة ضغط عال جديدة فيها.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن الهيئة تعمل على تقديم المنح الدراسية بهدف دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم، وتوفير التخصصات اللازمة لسوق العمل وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة.

وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قائمة المنح الدراسية بإجمالي عدد 710 طلاب وطالبات بجامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة منها ما يقارب 550 منحة في الأولى والباقي في الجامعة الثانية.

وأشاد بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللا محدود للطلاب والطالبات وخاصة المتفوقين، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

وأكد أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيرا إلى أن التعليم المستمر واكتساب الخبرات والمهارات، يسهم بفاعلية في دعم النهضة الحضارية الشاملة في الإمارة.

وبخصوص توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز إلى المنطقة الصناعية الجديدة في كلباء أشار الليم إلى أن الهيئة استقبلت طلبين لتوصيل الخدمات في المنطقة الصناعية الجديدة بالإضافة إلى عدد 67 طلبا تمت دراستها واعتماد مخططاتها للبدء في مراحل البناء وسيتم توصيل الخدمات لها من نفس شبكة الضغط المنخفض.

وأوضح، أن قسم التوصيل بإدارة كلباء يستقبل طلبات التوصيل لكل من ينتهي من إنجاز التجهيزات اللازمة لتوصيل الكهرباء من مخططات ونسبة الإنجاز وغيرها من المتطلبات.

وثمن توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لدائرة التخطيط والمساحة بتخصيص قطعة أرض لهيئة كهرباء ومياه الشارقة في مدينة كلباء لبناء محطة 33 للجهد العالي لخدمة المنطقة الصناعية الجديدة والتي ستضم أكثر من 1500 مبنى وستبدأ الهيئة على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الدراسات لتصميم وإنشاء المحطة الجديدة.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين في كلباء بالالتزام بالحمولات الكهربائية المحددة لهم وعدم تجاوزها وإضافة أحمال من دون الرجوع للهيئة لأن ذلك يؤثر على كفاءة الشبكة.

وأكد أن الهيئة أطلقت حملة منذ عامين للتوعية بأخطار الحمولات الزائدة وبالرغم من ذلك لا زال هناك بعض التجاوزات والإضافات العشوائية ونناشد المشتركين الالتزام بالحمولات المحددة حتى لا تضطر الهيئة لتطبيق الإجراءات القانونية وفرض غرامات على المخالفين.