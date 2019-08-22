حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح الماجد والغرير بدبي

دبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي جمعة الماجد بمناسبة زفاف عبدالله خالد جمعة الماجد إلى كريمة ماجد سيف الغرير وذلك بمجلس جمعة الماجد بمنطقة الخوانيج بدبي.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ أحمد بن محمد بن سرور.

وحضر الحفل أيضا الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية بالشارقة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.