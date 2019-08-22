الامارات | «بيئة الشارقة» تحبط عملية تهريب حيوانات نادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشارقة» تحبط عملية تهريب حيوانات نادرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، من إحباط عملية تهريب حيوانات مدرجة في قانون الاتجار الدولي «سايتس» عبر الحدود البرية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز المدام، وضبط أشخاص من الجنسية الخليجية وهم يحاولون تهريب تسعة طيور، وثمانية تماسيح صغيرة أثناء دخولهم إلى أراضي الدولة، إذ تعتبر الطيور والتماسيح التي تمت مصادرتها من ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض ومدرجة في قانون الاتجار الدولي «سايتس» من الدرجة الأولى. وقام مركز شرطة المدام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حقهم، ومن ثم تسليمهم إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

ويعدّ التمساح السيامي - الذي تمت مصادرته - من أندر الحيوانات، ومن الأنواع المهددة بالانقراض لدرجة الخطر، أما الطائر أبوقرن أحد أندر الطيور على الكرة الأرضية، حيث يوجد في إفريقيا وغابات آسيا الاستوائية بأعداد قليلة. أمّا النوع الثاني من الطيور التي تمت مصادرتها هو البوق ذو الخوذات وهو من عائلة الطائر أبوقرن ويختلف من حيث الحجم وصلابة القرن.

وقامت هيئة البيئة بعد أن تم تحويل المهربين إليها بتحرير مخالفة وغرامة مالية في حقهم وفقاً للقوانين البيئية المحلية والدولية، التي تحظر الاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض وحجز الثبوتيات (جواز السفر) ومصادرة الحيوانات التي بحوزتهم.