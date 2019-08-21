حمدان بن محمد: "حبيب الصايغ" صاحب بصمة في الإعلام الإماراتي

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، الشاعر والإعلامي والكاتب حبيب الصايغ.

وقال سموه في تغريدة له على «تويتر»:

فقدت دولة الإمارات الإعلامي والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، أحد رجال الإعلام المميزين الذين تركوا بصماتهم في الصحافة الوطنية... نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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